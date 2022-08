Vērtējot datus pēc respondentu dzimuma, redzams, ka biežāk vakcinēties pret Covid-19 plāno vīrieši - viņu vidū tādu ir 38%, kamēr sieviešu vidū - 34%. Tikmēr pretēju atbildi sniedza 48% vīriešu un 51% sieviešu, bet vēl 14% vīriešu un 15% sieviešu konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Pēc aptaujāto vecuma spriežot, rudenī vislielāko gatavību vakcinēties pret Covid-19 pauž iedzīvotāju grupa vecumā no 55 līdz 74 gadiem - viņu vidū to plāno darīt 42%, kam ar 39% seko respondenti vecumā no 25 līdz 34 gadiem un iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 44 gadiem. Salīdzinoši retāk šādu atbildi sniedza iedzīvotāji vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem - 31% un jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem - 26%.

Salīdzinot rezultātus pēc ģimenē izmantotās sarunvalodas, atklājies, ka biežāk vakcinēties plāno latvieši - viņu vidū šis rādītājs ir 38%, kamēr krievvalodīgajiem - 27%. Tikmēr vakcinēties neplāno 48% latviešu un 60% krievvalodīgo, bet vēl 14% latviešu un 13% krievvalodīgo konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Salīdzinot datus pēc respondentu izglītības līmeņa, secināms, ka biežāk pozitīvu atbildi par gatavību vakcinēties pret Covid-19 sniedza iedzīvotāji ar iegūtu augstāko izglītību - viņu vidū šis rādītājs augusta sākumā bija 39%, kamēr respondentiem ar vidējo izglītību - 33%.

Tikmēr vakcinēties neplāno 47% respondentu ar iegūtu augstāko izglītību un 52% aptaujāto ar vidējo izglītību, bet vēl attiecīgi 14% un 15% konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju "Gemius", no 8. līdz 9.augustam aptaujājot 1518 respondentus.