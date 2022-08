"Vairs nav aktuāli skaitīt, cik vakcīnu devas saņemtas un cik reižu vīruss pārslimots!" - Zavadska par to, kas gaidāms šoruden

Viņa uzsver, ka vairs nav aktuāli skaitīt, cik vakcīnu devas iepriekš ir saņemtas un cik reižu vīruss pārslimots – šoruden jāsaņem jauna vakcīnas deva.

Lai gan Covid-19 sezonalitāte pagaidām nav noteikta, paredzams, ka arī šoruden var palielināties Covid-19 aktivitāte.

To izraisīs pret SARS-CoV-2 jau iegūtās imunitātes mazināšanās, sezonalitāte un citu faktoru pievienošanās. Pastāv augsta varbūtība, ka SARS CoV-2 vīrusa aktivitāte būs vienlaikus ar gripas un RSV (respiratori sincitiālais vīruss) cirkulācijas palielināšanos, un tas var radīt būtiskus veselības draudus riska grupu pacientiem, kā arī nopietnu slogu veselības aprūpes sistēmai. Tāpat paredzams, ka arī turpmākajās sezonās Covid-19 vakcīnas tiks pielāgotas atbilstoši cirkulējošajiem vīrusa variantiem.

Vakcinācija jo īpaši svarīga atsevišķām sabiedrības grupām

Ņemot vērā augstākminēto, gaidāmajā rudens sezonā, kā arī turpmāk primāra nozīme būs sabiedrības neaizsargātāko cilvēku veselības aizsardzībai. Lai nodrošinātu šo papildu aizsardzību un lai līdz minimumam samazinātu smagas saslimšanas, hospitalizācijas un nāves risku no Covid-19, kā arī maksimāli palielinātu veselības aprūpes nodrošināšanas noturību, IVP rudenī prioritāri rekomendē vakcinēties vidēji smagas un smagas imūnsupresijas indivīdiem vecumā no 5 gadiem un to ciešām kontaktpersonām, ilgstošas sociālās aprūpes centru iemītniekiem un to aprūpes personālam, visiem iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem, hronisku blakus slimību vai citu augsta riska pacientu grupām, sākot no 5 gadu vecuma, grūtniecēm un veselības aprūpes darbiniekiem. Tāpat IVP rudenī rekomendē vakcināciju veikt ikvienam valsts iedzīvotājam, uzsverot, ka vakcinēšanās iespējai ir jābūt brīvi pieejamai.

Cik vakcīnu devas jāsaņem

“Šobrīd varam noslēgt to Covid-19 vakcinācijas posmu, kad vilkām ar pirkstu līdzi, cik devas, kuru vakcīnu kad un kurš ir saņēmis; kad un cik reižu ir slimots. Tāpat nav būtiski, kura ražotāja vakcīna iepriekš saņemta. Gan tiem, kas veiks balstvakcināciju, gan tiem, kas vakcināciju tikai uzsāks, piemērotas būs visas šoruden pieejamās vakcīnas,” teic profesore Dace Zavadska. Tiem, kas ir veikuši vakcināciju iepriekšējā sezonā, ir nepieciešama viena deva, savukārt tiem, kas līdz šim nav vakcinējušies, – divas devas.

IVP atzīmē, ka ar šobrīd cirkulējošiem SARS CoV-2 vīrusa variantiem pārslimošanas epizodi vairs nevaram pielīdzināt vienai vakcīnas devai; tāpat iepriekš nevakcinētajiem, kuri vīrusu nesen ir pārslimojuši, ir nepieciešamas divas vakcīnas devas. Pēc pārslimošanas vakcināciju var veikt mēnesi pēc pirmo simptomu parādīšanās vai pēc pozitīva Covid-19 testa.

Vakcīnas kombinēšana ar citām vakcīnām

Kad vien iespējams, IVP rekomendē Covid-19 un sezonālās gripas vakcīnas ievadīšanu vienā reizē. Šāda rīcība īpaši palīdz gados vecāku cilvēku un citu prioritāro grupu pasargāšanā no nopietnas saslimšanas ar gripu vai SARS-CoV-2, kā arī, lai mazinātu veselības aprūpes noslodzi abu infekciju vienlaicīgas izplatības laikā.

Covid-19 vakcīnas var tikt ievadītas vienlaikus vai jebkurā laikā pirms vai pēc jebkuras(-ām) citas(-ām) vakcīnas(-ām), to skaitā dzīvām novājinātām, inaktivētām, ar vai bez adjuvanta vakcīnām.