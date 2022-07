Karstums ir bīstams veselībai: praktiski padomi, kā atvēsināties

* Seko laika ziņām radio, televīzijā vai internetā, tad svelme nepārsteigs nesagatavotu.

* Ja gaidāma karsta diena, bet gribi, lai kādā telpā saglabājas zemāka temperatūra, pa nakti to kārtīgi izvēdini. No rīta neatvelc aizkarus un never vaļā logu. Labāk nakts vēsumu izdosies saglabāt istabā ēnas pusē.

* Karstā laikā, ejot laukā no mājām, liec galvā cepuri, bet uz acīm – saulesbrilles. Noteikti līdzi paņem ūdeni, ko padzerties. Tam nav jābūt ledusaukstam. Kontrasti nav vēlami, un šā iemesla dēļ arī kondicionierim telpās nevajag noregulēt temperatūru, kas ir daudz zemāka par to, kāda ir ārā. Pietiks ar 3–5 grādu starpību – lielāka var veicināt saaukstēšanos, iesnas, balss aizsmakumu.

* Ja karstumā pilsētā uz ielas kļūst grūti, ieej tuvākajā veikalā vai jebkuras iestādes klientu apkalpošanas centrā. Tur parasti darbojas kondicionieri – varēsi brīdi atpūsties un iet tālāk.

* Pārkarstot un sajūtot nespēku, samazini jebkuras fiziskās aktivitātes: pārtrauc iet, strādāt, sportot. Atrodi ēnu, atlaidies uz zemes, vislabāk visā garumā, atbalstot galvu uz somas, bet, ja tas nav iespējams, vismaz apsēdies koka pavēnī, muguru atbalstot pret stumbru.

* Ātri atdzesēsies, iegremdējoties ūdenī – ezerā, upē vai jūrā. Ja neesi pie dabas, ieej remdenā dušā vai vannā vai vismaz pamērcē kājas, noskalo rokas, seju.

* Ja ūdens tuvumā nav, izmanto dzeršanai līdzpaņemto – iedzer kādu malciņu un pēc tam pagatavo ātro kompresi galvai, saslapinot cepuri, ja tā ir no auduma, vai izmantojot kādu citu drānas gabalu (lakatu, šallīti). Ja nekā tāda nav, ūdeni vari uzliet arī tieši uz galvas.

* Ideāli, ja līdzi ir arī kāds žurnāls vai avīze. To vari izmantot kā vēdekli, lai kaut cik atvēsinātos ar gaisa plūsmu.

* Ja nespēks ir tik liels, ka jebkura darbība prasa milzu piepūli, sauc neatliekamo medicīnisko palīdzību vai palūdz, lai to izdara kāds garāmgājējs.