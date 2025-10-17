VIDEO: Latvijas valstspiederīgajam uzsāk kriminālprocesu par uzbrukumu ukraiņu ģimenei Šveicē
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 17. oktobrī ir uzsācis kriminālprocesu pret Latvijas valstspiederīgo, kurš vilcienā Šveicē verbāli uzbruka ukraiņu ģimenei.
Kriminālprocesu dienests uzsāka, interneta vidē konstatējot video, kurā fiksēts konkrētais incidents.
Jau ziņots, ka sociālajos tīklos publicēts nepatīkams incidents, kurā kāds krievu valodā runājošs vīrietis Šveices vilcienā uzbrucis ukraiņu ģimenei. Video ierakstītā tirāde gandrīz pilnībā sastāv no draudiem un lamām un tajā izskan tādas frāzes kā "Tinies ar savu ģimeni, kamēr bērns nav dabūjis traumas, nah***!" vai "Mēs šaujam tadus kā tu!". Vēlāk parādījās informācija, ka šis krievs ir Šveicē dzīvojošais iebraucējs Aleksandrs Vabiks no Rīgas.
Olena Ukrainas medijam "Hromadske" norāda, ka konflikts izcēlās, jo vīrietis dzirdēja, kā viņa ar vīru vilcienā sarunājas ukraiņu valodā. "Mans vīrs ir dzimis Šveicē, viņam ir Šveices pilsonība, bet viņš lieliski saprot ukraiņu valodu," norāda Olena, atklājot, ka pēc verbālas agresijas vīrietis uzbruka viņiem arī fiziski un tādēļ tika izsaukta policija.
Video redzams, kā vīrietis agresīvi lamājas, izsaka draudus un apvaino ukrainietes ģimeni, bet tajā pašā laikā ukrainiete un viņas vīrs ar vīrieti sarunājas mierīgi. "Jūs, kuces, esat pret krieviem. Es esmu krievs, mēs jūs, kuces, nogalināsim un nogalināsim līdz galam, jūs visus,” kādā brīdī draudēja vīrietis. Aculiecinieki apgalvo, ka uzbrucējs uzvedās "savādi", taču neesot izrādījis smagas reibuma pazīmes. Viņam priekšā bija atvērta alus pudele.
Olena Ukrainas laikrakstam norāda, ka Šveices policija uz notikušo reaģējusi "negribīgi" un pagaidām nav veikusi nekādas darbības. Vienlaikus viņas vīrs ir aicināts nogaidīt, kamēr tiesībsargājošo iestāžu darbinieki saņems videoierakstu no vilciena kamerām. Tāpat likumsargi esot solījuši agresoram piemērot naudas sodu par miesas bojājumu nodarīšanu. Olena norāda, ka plāno par notikušo sazināties ar prokuratūru.
Kriminālprocess uzsākts saskaņā ar Krimināllikuma 78. panta trešo daļu, t.i., par darbību, kas vērsta uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu pret ukraiņiem, kas saistīta ar vardarbību un draudiem.
Saskaņā ar VDD rīcībā esošo informāciju incidents noticis šā gada 13. oktobrī vilciena maršrutā no Interlakenas un Špīcu Šveicē.
Dienests atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nozieguma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.