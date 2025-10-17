"Šis nav pirmais gadījums!" Atklājas jaunas ziņas par agresīvo krievu no Zolitūdes, kas trakoja Šveices vilcienā
Ukrainas pilsone Olena, kuras ģimenei Šveices vilcienā uzbruka kāds krievs no Latvijas, norāda, ka viņas gadījums nav vienīgais — ar minētā vīrieša agresivitāti ir saskārušies arī citi.
Jau ziņots, ka sociālajos tīklos publicēts nepatīkams incidents, kurā kāds krievu valodā runājošs vīrietis Šveices vilcienā uzbrucis ukraiņu ģimenei. Video ierakstītā tirāde gandrīz pilnībā sastāv no draudiem un lamām un tajā izskan tādas frāzes kā "Tinies ar savu ģimeni, kamēr bērns nav dabūjis traumas, nah***!" vai "Mēs šaujam tadus kā tu!". Vēlāk parādījās informācija, ka šis krievs ir Šveicē dzīvojošais iebraucējs Aleksandrs Vabiks no Rīgas.
Мразь нашлась в фейсбуке. Он из Риги и фамилия его, как пишут на реддите, Вабикс. pic.twitter.com/47BodnoW7r— Рустем Адагамов (@adagamov) October 16, 2025
Olena Ukrainas medijam "Hromadske" norāda, ka konflikts izcēlās, jo vīrietis dzirdēja, kā viņa ar vīru vilcienā sarunājas ukraiņu valodā. "Mans vīrs ir dzimis Šveicē, viņam ir Šveices pilsonība, bet viņš lieliski saprot ukraiņu valodu," norāda Olena, atklājot, ka pēc verbālas agresijas vīrietis uzbruka viņiem arī fiziski un tādēļ tika izsaukta policija.
Video redzams, kā vīrietis agresīvi lamājas, izsaka draudus un apvaino ukrainietes ģimeni, bet tajā pašā laikā ukrainiete un viņas vīrs ar vīrieti sarunājas mierīgi. "Jūs, kuces, esat pret krieviem. Es esmu krievs, mēs jūs, kuces, nogalināsim un nogalināsim līdz galam, jūs visus,” kādā brīdī draudēja vīrietis.
Olena Ukrainas laikrakstam norāda, ka Šveices policija uz notikušo reaģējusi "negribīgi" un pagaidām nav veikusi nekādas darbības. Vienlaikus viņas vīrs ir aicināts nogaidīt, kamēr tiesībsargājošo iestāžu darbinieki saņems videoierakstu no vilciena kamerām. Tāpat likumsargi esot solījuši agresoram piemērot naudas sodu par miesas bojājumu nodarīšanu. Olena norāda, ka plāno par notikušo sazināties ar prokuratūru.
Tāpat viņa atklāj, ka pēc video ievietošanas sociālajos tīklos daudzi cilvēki norādīja, ka arī viņi saskārušies ar līdzīgu attieksmi no minētā vīrieša puses. "Tās galvenokārt bija sievietes ar bērniem, ar kurām viņš draudēja izrēķināties fiziski, vai pat piedraudēja viņas izvarot! Šī nelieša vārds ir Aleksandrs Vabiks, viņš ir no Latvijas," viņa norādīja. Tāpat Olena piebilda, ka video kopā ar krievu bija redzama sieviete, kura, pēc Olenas teiktā, esot kāda ukraiņu bēgle Šveicē.
Ukrainas Ārlietu ministrijas pārstāvis Heorhijs Tikhi publicēto video raksturoja kā "šausminošu": "Tā ir nepieņemama naida runa un etniskā naida kurināšana!" norādīja Tikhi. Ukraina ir lūgusi Šveices tiesībsargājošajām iestādēm izmeklēt incidentu un nodrošināt to, ka vainīgais tiek atbilstoši sodīts.