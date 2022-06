21% Centrālajā laboratorijā testēto ērču šogad konstatēta Laimas slimība

Centrālās laboratorijas speciālisti kopš ērču mošanās pavasarī pārbaudījuši jau vairāk par 1500 ērcēm, kas atnestas uz laboratorijas filiālēm Rīgā un citviet Latvijā, tām pārbaudot sešu veidu vispārējos slimību ierosinātājus.

55% iedzīvotāju pēc atrašanās dabā rūpīgi apskata visu ķermeni, tā pārliecinoties, vai nerāpo, nav piesūkusies ērce, noskaidrots Centrālās laboratorijas un pētījumu aģentūras Norstat veiktajā aptaujā. Procentuāli tik augsts šāds paradums ir gan jebkuras vecuma grupas sievietēm, gan vīriešiem visos Latvijas reģionos. 35% atbildējuši, ka ir vakcinējušies pret ērču encefalītu un seko vakcinācijas kalendāram. 30-39 gadus veco iedzīvotāju vidū šādi atbildējuši visvairāk respondentu – 39%, bet nevienā no vecuma grupā nav mazāk par 32% to, kuri ir vakcinējušies.

Pierīgā no aptaujātajiem iedzīvotājiem ir visaugstākais vakcinēto skaits – 43%, bet vismazāk Latgalē – 27%. Vēl 31% aptaujāto minējis, ka lieto izsmidzināmus un smērējamus preparātus ērču un citu kukaiņu atbaidīšanai, un sieviešu vidū šī metode ir populārāka nekā vīriešu. 27% savās atbildēs norādījuši, ka valkā apģērbu un galvassegu, kas pasargā no ērcēm. Šādi rīkojas galvenokārt 18-29 gadus un 60-74 gadus vecie iedzīvotāji. Vēl 25% atzinuši, ka pēc atrašanās dabā rūpīgi nomazgājas – tā atbildējušas 28% sievietes un 22% vīrieši. Kurzemē šāda veida piesardzība ir populārākā – 32% respondentu apstiprinājuši, ka nomazgājas pēc atrašanās dabā.

Salīdzinoši Vidzemē šādi rīkojas tikai 21% aptaujāto.

10% respondentu izvairās atrasties brīvā dabā, parku zālienos – nedaudz piesardzīgāki par pārējiem šādā veidā ir iedzīvotāji vecumā no 30-49 gadiem, kā arī iedzīvotāji Vidzemē, Zemgalē un Pierīgā. Vēl 12% iedzīvotāju necenšas izvairīties no ērcēm – par tām nedomā!



“Pārbaudot ērces laboratorijā, ļauj laicīgi noskaidrot, vai ērces ir inficētas, pirms vēl parādījušies slimību simptomi. Jāsaprot – ja ērce ir inficēta, tas nenozīmē, ka cilvēks saslims. Ja gadījumā rezultāts ir pozitīvs, svarīgi ir sekot līdzi savam veselības stāvoklim un, pamanot simptomus, vērsties pie ģimenes ārsta, ja ir aizdomas par tomēr notikušu inficēšanos. Uzreiz veikt arī antivielu testu nav lietderīgi. Jānogaida trīs četras nedēļas, līdz tās būs izstrādājušās. Ja pacients zina, ka ērce ir vai nav inficēta, viņš sevi var pasargāt no nevajadzīgā satraukuma, pārliecinoties, ka piesūkusies ērce nav bijusi bīstamo slimību nēsātāja.

Diezgan regulāri pie mums vēršas arī mājdzīvnieku īpašnieki, atsevišķās Latvijas teritorijās ērču ir ļoti daudz, un suņu pastaiga pa pļavu, mežu beidzas ar vienu vai vairāk piesūkušām ērcēm. Mājdzīvnieku īpašnieku piesardzība, vēršoties pie mums pēc palīdzības, ir pamatota, jo ērču babezioze suņiem var radīt smagus audu un orgānu bojājumus, dzīvnieks varbūt pat letāli!” stāsta “Centrālās laboratorijas” vadītāja un ārste Jana Osīte. Viņa atgādina, ka Centrālajā laboratorijā ērces tikai testē, bet noņemt rekomendē medicīnas iestādes pie medicīnas darbinieka.

Ko var uzzināt, pārbaudot ērci?

Šogad Centrālās laboratorijas pakalpojumu klāstā ir jaunums – tā ir iespēja noteikt sešus patogēnus (ēču pārnēsāto slimību paneli) – ērču encefalīta vīrusu, Laimas slimību jeb boreliozi, ērlihiozi, anaplazmozi, babeziozi un riketsiozi. Var izvēlēties un noteikt vienu ērču pārnēsāto patogēnu – ērču encefalīta vīrusu vai Laima slimību jeb boreliozi. Ir iespēja arī izvēlēties un noteikt abus šos patogēnus. Tā kā tas ir maksas pakalpojums, tad katrā minētajā gadījumā būs atšķirīga cena par to.

Kā izvairīties no ērcēm

No ērcēm izvairīties ne vienmēr ir mūsu spēkos, bet, kā zināms, pret ērču encefalītu var pasargāt vakcīna! Ērces mīt tuvāk zemei un parasti pieķeras cilvēka kājām – ap potītēm, ceļiem. Taču jāņem vērā, ka mazam bērnam tā no garas zāles var pieķerties arī pleca un sejas līmenī. Svarīgi ir pareizi apģērbties – bikšu galus liekot zeķēs, kreklu – biksēs, neaizmirstot par piegulošām apkaklēm un aprocēm.

Vēlams, lai apģērbs ir gaišā krāsā, labāk, ja no sintētiska, slidena auduma – pie tā ērcei ir grūtāk pieķerties, ērci ir vieglāk pamanīt un notraukt. Jāatceras arī par galvassegu, jo, piemēram, sēņojot vai ogojot, pēc kārotajām meža veltēm ir jāpieliecas. Ja galvassegas nav, ērce var viegli ieķerties matos. Uz apģērba un apaviem var arī izsmidzināt aizsardzības līdzekli, kas iedarbojas kā pret insektiem, tā arī ērcēm. Ja no pastaigas mājās pārnes ziedus vai zarus, pirms ienešanas tos apskatot jānopurina; tāpat svarīgi ir parūpēties par savu pastaigu biedru un četrkājaino draugu – regulāri pārbaudot, vai mājdzīvnieks nav atnesis mājās kādu ērci.

Svarīgi ir būt vakcinētam, pārskatīt savu vakcinācijas kalendāru un pārliecināties, ka ir atbilstoši saņemta vakcīna pret ērču encefalītu.

Noņemto ērci var nodot jebkurā Centrālās laboratorijas filiālē vai specializētajos Covid-19 testu nodošanos punktos arī brīvdienās!