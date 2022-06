Latvijā 56% iedzīvotāju uzskata, ka sliktākais Covid-19 posms ir aiz muguras

Iedzīvotāju, kas domā, ka Covid-19 sliktākais posms Latvijā ir aiz muguras, īpatsvars ir par 22 procentpunktiem lielāks nekā šogad janvārī, kad tā domāja 34% respondentu.

Savukārt 20% domā, ka sliktākais pandēmijas posms vēl nav aiz muguras, bet 24% konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Tikmēr šā gada sākumā 42% sliecās piekrist, ka ļaunākais Covid-19 periods vēl nav aiz muguras, bet 24% konkrētu viedokli nesniedza.

Salīdzinot datus atkarībā no respondentu dzimuma, optimistiskāk noskaņoti ir vīrieši - viņu vidū 65% domā, ka sliktākais pandēmijas posms ir aiz muguras, bet starp sievietēm šis rādītājs ir 52%. Pretēji noskaņoti ir 19% vīriešu un 20% sieviešu, bet vēl 16% vīriešu un 28% sieviešu konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Šogad janvārī abās grupās 33% sliecās domāt, ka sliktākais Covid-19 posms ir aiz muguras, 47% vīriešu un 39% sieviešu bija pretējās domās, bet vēl 20% vīriešu un 27% sieviešu konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Analizējot datus, pēc ģimenē lietotās sarunvalodas, secināts, ka krievvalodīgie nedaudz biežāk sliecas piekrist, ka sliktākais Covid-19 posms ir aiz muguras - viņu vidū šādu viedokli pauž 60% respondentu, bet latviešu vidū tā domā 57%. Pretēju viedokli pauda 21% krievvalodīgo un 19% latviešu, bet vēl 18% krievvalodīgo un 24% latviešu konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Šā gada sākumā bija novērojama pretēja situācija - nedaudz optimistiskāk uz Covid-19 raudzījās latvieši - viņu vidū 34% domāja, ka sliktākais Covid-19 posms ir aiz muguras, kamēr krievvalodīgajiem šis rādītājs bija 32%. Vēl janvārī 41% krievvalodīgo un 42% latviešu nepiekrita, ka sliktākais pandēmijas posms ir aiz muguras, bet 28% krievvalodīgo un 23% latviešu konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Savukārt, analizējot datus pēc vecuma, pesimistiskāk noskaņoti ir gados vecāki cilvēki - no iedzīvotājiem vecumā no 55 līdz 74 gadiem 50% sliecas domāt, ka sliktākais pandēmijas posms ir Latvijai garām, kamēr citās vecuma grupās šis rādītājs ir robežās no 57% līdz 62%.

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju "Gemius", no 2022.gada 10. līdz 12.maijam aptaujājot 1718 respondentus.