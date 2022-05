Ko darīt, ja bērnam piesūkusies ērce

Ar aptiekās nopērkamu speciālu pinceti vai zīmulīti, kam izbīdāma cilpiņa (var izlīdzēties arī ar stingra diega cilpiņu vai pinceti ar smalku galu), ērci uzmanīgi izvelk, nesaspiežot tās vēderu. Ar pinceti vai cilpiņu ērce jāsatver pēc iespējas tuvāk bērna ādai un jāizvelk. Ja tiek izmantota speciālā pincete, ērci it kā izskrūvē no ādas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Ja ērce ir ļoti maza, to var mēģināt noņemt ar nagu.