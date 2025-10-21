Liepājā atrasts vīrieša līķis. Viņu aicina atpazīt pēc blakus atrastajām mantām. FOTO

Vīrieša līķis tika atrasts Liepājā, Atmodas bulvārī, kādā dārza namiņā.

Valsts policija aicina atpazīt bojā gājušu personu pēc blakus atrastām mantām

12. oktobrī Valsts policijā tika saņemta informācija, ka Liepājā, Atmodas bulvārī, aizdegusies dārza mājiņa, kur atrastas neidentificēta vīrieša mirstīgās atliekas.

Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti aizdegšanās iemesli. Tāpat likumsargi skaidro vīrieša identitāti. Valsts policija aicina aplūkot attēlos redzamās mantas, kuras atrastas pie bojā gājušā vīrieša un atsaukties personas, kuras varētu sniegt informāciju par bojāgājušā personību, zvanot pa tālruņa numuru 112.

