Šodien 19:01
VIDEO: "Ekstremāla situācija!" Evakuēta Rīgas Centrālā stacija
Otrdien, 21. oktobrī, ap plkst. 18.30 no Rīgas Centrālās stacijas evakuēti cilvēki. Kā norāda aculiecinieki, skaļrunī atskanējuši paziņojumi, ka radusies "ekstremāla situācija", pēc kā telpā esošie cilvēki to steigšus centās pamest.
"Ekstremāla situācija. Personālam un apmeklētājiem. Steidzīgi atstāt telpas atbilstoši evakuācijas plānam. Neizmantojiet liftus vai eskalatorus. Palīdziet apmeklētājiem, kuriem ir grūti pārvietoties. Izpildiet apsardzes personāla prasības un norādījumus," norādīja paziņojums skaļrunī, iedzīvotājiem cenšoties no ēkas izkļūt.
Kā liecina Jauns.lv lasītāja uzņemts video, apmeklētāji izskatījās apjukuši un vairāki tvēra savus tālruņus, lai notiekošo iemūžinātu vai sazinātos ar saviem tuviniekiem. Tāpat notika iedzīvotāju drūzmēšanās ārpus stacijas. "Nevienam nekas paskaidrots netika," norada Jauns.lv lasītājs. Jauns.lv sazinājies ar Valsts policiju, lai noskaidrotu vairāk par notikušo.