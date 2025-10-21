Internetu sajūsmina 65 gadus vecās Annas plastiskā ķirurģija. "Beidzot jūtos kā es pati!" atzīst sieviete
Plašu rezonansi sociālajos tīklos izraisījušas 65 gadus vecās Annas pārmaiņas pēc vairākām plastiskās ķirurģijas operācijām. Četru bērnu māte atzīst: “Atveseļošanās ceļš bija ilgs, tomēr šobrīd jūtos tā, it kā man būtu dota otrā iespēja dzīvē.”
Anna atzīst, ka pirms operācijām bija nobijusies. “Es baidījos, vai pēc tam izskatīšos pēc sevis, jo esmu redzējusi vairākus biedējošus piemērus, kad cilvēki pēc operācijām pilnībā izmainās,” atklāj sieviete. “Es gribēju izskatīties kā es pati, tikai dažus gadus jaunāka — tāda, kāda izskatījos kādreiz.”
Pēc konsultācijas ar Maiami klīnikas ķirurgu Dr. Polu Afrozu, Anna nolēma veikt sejas un kakla liftingu, uzacu pacelšanu un augšējo plakstiņu plastiku. Kā atzīst ķirurgs — viņas rezultāti bijuši fenomenāli, un arī pati Anna dalās sajūsmā. “Es gribēju, lai mans izskats atspoguļo to, kā es jūtos iekšēji. Un tas izdevās. Beidzot jūtos kā es pati — brīva, pārliecināta un patiesi laimīga,” saka viņa.
“Mani iepriekš nospieda sajūta, ka, skatoties uz sevi spogulī, izskatos tāda kā... izkususi,” viņa norāda. “Tagad man ir 65, bet es jūtos kā savos 35 vai 40 gados. Godīgi sakot, es sev pat patīku vairāk nekā toreiz.” Pat viņas dramatiskajām pārmaiņām sajūsmināti ir sociālo tīklu lietotāji, kas norāda — šobrīd Anna izskatoties vismaz par 20 gadiem jaunāka. Operāciju kopējās izmaksas bija aptuveni 70 tūkstoši eiro.