Latvijā sastopamās ērces var izraisīt trīs bīstamas slimības

Speciālisti aicina ikvienu, kurš dodas brīvā dabā, vienmēr būt piesardzīgiem. Pēc uzturēšanās brīvā dabā, pat ja tas ir piemājas dārzs, pārbaudīt vai uz apģērba vai ķermeņa nav ērces. Īpaši rūpīgi jāpārbauda bērni.

Latvijā sastopamās ērces pārnēsā trīs bīstamas slimības, turklāt tikai pret vienu no tām ir pieejama vakcīna.

Ērlihioze

Ērlihiožu izraisītāji parazitē zīdītāju asinsrades sistēmas šūnās (leikocītos, eritrocītos un trombocītos) un endotēlija šūnās. Atkarībā no ierosinātāja mērķšūnām, ērlihiozi mēdz iedalīt monocitārā vai granulocitārā ērlihiozē.

Cilvēku granulocitārā ērlihioze parasti sākas kā jebkura infekcija - ar drudzi, drebuļiem, galvassāpēm un sāpēm muskuļos pēc ērces koduma ar inkubācijas periodu vidēji 8 dienas. Iespējami arī gastrointestināli traucējumi, respiratori simptomi un centrālās nervu sistēmas iesaiste.

Laboratoriskās atrades liecina par par vieglu aknu bojājumu. Normālais leikocītu skaits atjaunojas slimības otrās nedēļas laikā, pat ja netiek veikta terapija. Parasti infekcija beidzas bez speciālas ārstēšanas, tomēr smagas komplikācijas iespējamas pat līdz 16% gadījumu un iespējams ilgstošs drudzis, akūta nieru mazspēja, un hemorāģijas. Reti novērojams meningīts un meningoencefalīts.

Uzskata, ka vairumā gadījumu infekcija norit salīdzinoši vieglā formā un paliek nediagnosticēta.

Laimas slimība jeb borelioze

Ar šo infekciju cilvēks var saslimt pēc inficētās ērces piesūkšanās, īpaši, ja ērce bijusi piesūkusies ilgāk par 12 stundām. Atšķirībā no ērču encefalīta vīrusa, kas iekļūst asinīs uzreiz, borēlijas no ērces var iekļūt cilvēka organismā arī pēc vairākām diennaktīm.

Tipiskākā agrīnā slimības pazīme ir cirkulārs apsārtums ērces piesūkšanās vietā, kas parādās no 3 dienām līdz 1 mēnesim pēc ērces piesūkšanās, tomēr tā novērojama daļā gadījumu, aptuveni 60%. Apsārtums izplatās 3-4 cm diametrā un pēc kāda laika izzūd. Nervu sistēmas traucējumu simptomi var parādīties pāris nedēļas vai mēnesi pēc ērces piesūkšanās. Tie var izpausties kā nogurums, galvassāpes, nelaba dūša, svara zudums, neliela temperatūra vai sāpes roku un kāju locītavās, pakausī un mugurā.

Ja pēc ērces piesūkšanās parādījies ādas apsārtums vai citi neskaidri simptomi, vienmēr nepieciešams konsultēties ar ārstu. Ja slimība netiek laikus atklāta un ārstēta, vairākas nedēļas, mēnešus vai gadus pēc ērces piesūkšanās, var parādīties vēlīnas Laima boreliozes pazīmes: artrīts, nervu sistēmas bojājumi, sirds asinsvadu sistēmas darbības traucējumi.

Pēc pārslimotas boreliozes cilvēkam neveidojas imunitāte, un iespējama atkārtota inficēšanās. Pagaidām Eiropā vēl nav pieejama vakcīna pret Laimas slimību.

Ērču encefalīts

Ērču encefalīta inkubācijas periods ilgst no 3-28 dienām, vidēji - 7 līdz 14 dienas. Slimība sākas ar gripai līdzīgiem simptomiem - nespēku, stiprām galvassāpēm, paaugstinātu ķermeņa temperatūru (38°C), kakla stīvumu, muskuļu un locītavu sāpēm, reizēm arī acu sāpēm. Iespējami arī gastrointestinālie traucējumi. Minētie simptomi ilgst no 1 līdz 8 dienām, vai arī ilgāk, ja pievienojas komplikācijas. Ja slimība ir vieglā formā, tad pēc šīs stadijas seko izveseļošanās.

Ja slimība norit smagā vai vidēji smagā formā, jau minētajiem simptomiem pievienojas nelaba dūša, vemšana, apziņas traucējumi, paralīzes, līdzsvara traucējumi un reiboņi, krampji, koncentrēšanās spēju un atmiņas pasliktināšanās, jušanas traucējumi u.c. simptomi, un iespējams, pat letāls iznākums. Retos gadījumos ērču encefalītam iespējami nevis centrālās nervu sistēmas (CNS), bet citu orgānu bojājumi - hepatīts, miokardīts u.c.

Aptuveni vienai trešdaļai cilvēku, kuri pārslimojuši ar ērču encefalītu, ir dažādi veselības traucējumi: sākot ar galvassāpēm un koncentrēšanās spēju samazināšanos, beidzot ar paralīzēm.