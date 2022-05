10 nāvējošākie vēža veidi, un kāpēc tos nav iespējams izārstēt

Pasaulē ir trīs vēža veidi, kas 2020. gadā nogalināja visvairāk cilvēku, tie bija plaušu vēzis (1,80 miljoni nāves gadījumu), kolorektālais vēzis (935 000 nāves gadījumu) un aknu vēzis (830 000 nāves gadījumu).

Tas, cik daudz cilvēku katru gadu pasaulē mirst no vēža, ir atkarīgs no diviem faktoriem: 1. no tā, cik daudz cilvēku saslimst ar vēzi, 2. un no tā, cik procentu cilvēku, kuriem diagnosticēts vēzis, to uzveic, skaidro Amerikas Vēža biedrības pētījumu uzraudzības vecākā zinātniskā redaktore Rebeka Sīgala.

Nāvējošākie vēži ir tie, kuriem ir viszemākā izdzīvošanas iespēja. Vēža pētnieki izdzīvošanas ilgumu nosaka, izmantojot rādītāju, ko sauc par 5 gadu relatīvo dzīvildzi. Šis rādītājs ir procentuālā daļa cilvēku, kas varētu izdzīvot pēc konkrētā vēža diagnozes, ņemot vērā arī citu iespējamo nāves cēloņu riskus pēc diagnozes noteikšanas.

Kāpēc nav vienas efektīvas zāles visiem vēža veidiem?

Kopš 1991. gada mirstība no vēža ir samazinājies par 31%. Pētījuma autori mirstības no vēža samazināšanos skaidro ar smēķēšanas samazināšanos, agrīnākām diagnostikas iespējām un labākām atsevišķu vēža veidu ārstēšanas metodēm.

Tomēr, neraugoties uz visu šo progresu, vēža "izārstēšana" ar vienu “brīnumlīdzekli” joprojām nav izdevusies daudzu iemeslu dēļ.

Pirmkārt, vēzis nav tikai viena slimība, ko varētu izskaust ar vienu ārstniecības līdzekli. Tā vietā tās ir simtiem dažādas slimības. Lai izārstētu visus vēža gadījumus, būtu vajadzīgi simtiem dažādu veidu zāļu.

Vēl viens iemesls, kāpēc ir grūti izārstēt vēzi, ir tas, ka vēža izārstēšanas latiņa ir neticami augsta. Vēzis ir izārstēts pilnībā, ja organismā vairs nav vēža pēdu, un tas nekad neatgriezīsies vai nav paredzams, ka tas varētu atgriezties. Taču pat tad, ja visas vēža šūnas ir izzudušas, nav iespējams droši zināt, ka tas neatgriezīsies.

Visbeidzot tas, ka ir pieejami efektīvi konkrēta vēža ārstēšanas veidi, nenozīmē, ka ārstēšana derēs visiem. Katra cilvēka vēzim ir unikāls molekulārais paraksts, un tas atšķirīgi reaģē uz ārstēšanu, salīdzinot ar kādu citu cilvēku ar tāda paša veida vēzi.

Kuri ir 10 nāvējošākie vēža veidi, saskaņā ar ASV Vēža institūta datiem?