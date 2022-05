Vieni no sliktākajiem rādītājiem Eiropā! Dzemdībās Latvijā pērn mirušas 5 sievietes

Vieni no sliktākajiem rādītājiem Eiropā

Pēdējos gados mātes mirstības gadījumu Rīgas dzemdību namā nav bijuši, bet kopumā Latvijā šim rādītājam nav stabila tendence samazināties, vēsta portāls "Mammamuntetiem.lv". No vienas puses šim rādītājam katru gadu var būt lielas svārstības, jo tradicionāli pasaulē to rēķina uz 100 000 dzīvi dzimušajiem bērniem, bet Latvijā tik daudz mazuļu nepiedzimst, norādīja profesore. Latvijas rādītāji ir vieni no sliktākajiem Eiropā.

Tas parāda visu veselības aprūpes sistēmas funkcionēšanu kopumā. Jau ir minēts, ka mātes mirstība ir bijusi arī no Covid-19 un gripas, kas ir novēršami gadījumi, vakcinējot, teic Rezeberga. Viņa atklāja, ka tieši pēdējos gados ar grūtniecību nesaistītas komplikācijas ir vadošās mātes mirstības iemeslu ziņā.

Cik dzemdības pieņemtas lielākajās Latvijas medicīnas iestādēs?

Preses brīfingā tika atklāti arī dati par to, cik daudz dzemdību notiek lielākajās Latvijas dzemdību iestādēs. Kā liecina Rīgas dzemdību nama dati, 2021. gadā Latvijā dzīvi piedzimuši 17 337 mazuļi, kas ir par 111 mazuļiem mazāk nekā 2020. gadā. Ar ķeizargrieziena palīdzību pasaulē nākuši 22,2 % mazuļu Latvijā.

5762 dzemdības pieņemtas Rīgas Dzemdību namā

1711 dzemdības pieņemtas Jūrmalas slimnīcā

1182 dzemdības pieņemtas Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcā

1057 dzemdības pieņemtas Siguldas slimnīcā

515 dzemdības pieņemtas Ogres slimnīcā

Mazuļu mirstības rādītāji

Ieskicējot situāciju par mazuļu mirstību, SIA “Dzemdību nams” valdes priekšsēdētāja, ārste Santa Markova norādīja, ka situācija ar mazuļu mirstību ir “salīdzinoši laba”, bet vēl ir vieta uzlabojumiem. Rīgas Dzemdību namā pagājušajā gadā bijuši 29 perinatālās mirstības gadījumi (perinatālais periods sākas no 22 pilnām grūtniecības nedēļām (154 dienām, kad augļa svars parasti ir 500 g) un beidzas 7 pilnas dienas pēc dzemdībām (0 6 dienas un 23 stundas 59 minūtes) un 5 neonatālās mirstības gadījumi (situācijas, kad mazuļi piedzimst dzīvi, bet mirst līdz 7. dzīves dienai), kas ir bijuši dziļi neiznesti bērniņi.