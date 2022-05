Ko darīt, ja no rīta grūti pamosties, gribas pagulēt pēcpusdienā un ir nomākts noskaņojums?

Kusties

Pēc iespējas vairāk un svaigā gaisā.

Izgulies

Lai samazinātu miega traucējumus, ir jāiet gulēt pirms pusnakts, visieteicamāk līdz plkst. 23, tad labāk izstrādājas hormoni, kas dod enerģiju un dzīvīguma sajūtu nākamai dienai. Tas izstrādājas pirmajās divās stundās, kamēr mēs guļam. Tad no rīta pašsajūta ir labāka, ir gan možums, gan dzīvesprieks.

Mosties pareizi

No rīta, kad pamosties, vēl gultā guļot, vajag labi izstaipīties. Dari tā: guļot taisni uz muguras, pacel kājas un rokas uz augšu un tā tirini tās vismaz 1 minūti. Tas pamodinās limfātisko sistēmu, uzlabos limfas atteci un normalizēs neiromuskulāro darbību. Pēc tam piecelies sēdus un pagrozi galvu – pa labi, pa kreisi, – tas veicinās limfātiskās sistēmas norises organismā.

Uzņem vitamīnus

Ja trūkst enerģijas, lieto papildus C vitamīnu. Var dzert dažādas svaigi spiestas sulas, tomēr pērnā gada dārzeņos C vitamīna vairs nebūs pietiekami, ziemā noārdās ap 90 % vitamīnu. Glāzē apelsīna sulas ir tikai 20 mg C vitamīna, bet terapeitiskam efektam, ja gribi sajust enerģiju, izteiktu svaiguma sajūtu, vajag pēc brokastīm uzņemt 1000 mg C vitamīna. Labāk, lai tas būtu ar dabiskiem bioflavonoīdiem vai kalcija askorbāts. B grupas vitamīni ir visos zaļumos un zaļas krāsas dārzeņos. Ja to uzturā nav pietiekami, papildus var lietot B grupas vitamīnu kompleksus. Lai sajustu kādu efektu, vajag uzņemt vismaz 300 % no dienas devas. Vitamīniem jābūt dabīgiem, bez kaitīgām piedevām.

Ja ir problēmas ar kājām, daudziem tās sākas tieši pavasarī: sāp, ir nogurums, tāda sajūta, it kā skudriņas skrien vai dursta ar mazām adatiņām. Tas nozīmē, ka ir slikta cirkulācija. Organisms pavasarī cenšas attīrīties no daudzām nevajadzīgajām vielām. Daudziem palielinās urīnskābes daudzums asinīs, tāpēc ieteicams dzert organiskās minerālvielas, kas palīdz izvadīt skābes no organisma un normalizēt neiromuskulāro darbību. Minerālvielas darbojas kā elektrolīti, normalizē asins osmotisko spiedienu asinsvadu sieniņās. Organisma tīrīšanai labi noder kompleksi dabīgo minerālvielu maisījumi, piemēram, ar magniju. Šķiedrvielas darbojas tikai gremošanas traktā, bet organisko minerālvielu joni iekļūst asinsritē un tīra organismu no iekšpuses – asinis, limfu, pat smadzenes.

Maini uztura kvalitāti!

Pirmkārt, atsakies nevis no gaļas, kā tagad ir modē, bet gan no ātrajiem ogļhidrātiem – cukura, baltajiem miltiem utt. Tie tik uz mirkli dod enerģiju, pēc tam pašsajūta ir vēl sliktāka, ilgu laiku nav ne spēka, ne enerģijas. Mums ir vajadzīgi saliktie ogļhidrāti, ko dod pākšaugi, rieksti, pilngraudu produkti u.c., tomēr visvairāk – olbaltumvielas un taukvielas. Piemēram, trekna zivs un zaļumi.

Lieto funkcionālo pārtiku!

Tērē naudu tikai bioloģiski vērtīgai pārtikai, kas uzlabo organisma funkcijas. Piemēram, āboli pašlaik nav vērtīgi, vērtība ir tikai tiem dārzeņiem un augļiem, kas šobrīd aug tepat mūsu reģionā. Nekādas bioloģiskās vērtības nav agrajiem siltumnīcu gurķiem, tomātiem, zemenēm un burkāniem, jo tie ir piesātināti ar nitrātiem. Neēd arī konservētu pārtiku. Labāk lietot saldētās pērnā gada ogas, taisi kokteiļus ar pienu vai kefīru. Pašlaik bioloģiski vērtīgāka ir kvalitatīva gaļa, zivis, rieksti, augsta spieduma olīveļļa, linsēklu eļļa. Lai pavasarī ātrāk atgūtu enerģiju, ir daudz prātīgāk līdz jūnijam papildus lietot dabīgo C vai B vitamīnu kompleksus, nevis tērēt naudu produktiem, kas tagad dārgi maksā un neko labu organismam nedod.