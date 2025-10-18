FOTO: Ziemeļblāzma pār Latviju – iedzīvotāji dalās pasakainos attēlos
foto: Ekrānuzņēmums no "X".
Latvijā redzama skaista ziemeļblāzma.
FOTO: Ziemeļblāzma pār Latviju - iedzīvotāji dalās pasakainos attēlos

Sestdienas vakarā daudzviet Latvijā vērojama krāšņa ziemeļblāzma.

“Nupat visai skatāma ziemeļblāzma. Ar telefonu vai kameru, protams, būs krietni vieglāk,” sociālajā tīklā “X” ziņo meteorologs Martins Bergšteins.


Iedzīvotāji sociālajos tīklos dalījušies ar fotogrāfijām, kurās iemūžināta iespaidīgā dabas parādība. Ziemeļblāzma šovakar novērota daudzviet Latvijā, tai skaitā Balvos, Liepājā, Rīgā, Jelgavā, Valmierā un citos reģionos.

Lūk, ar kādām bildēm dalījušies sociālā tīkla "X" lietotāji:

