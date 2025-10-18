Kevins Federlains apgalvo, ka Britnija Spīrsa dienu pirms abu kāzām zvanījusi savam bijušajam - Džastinam Timberleikam
Bijušais dejotājs Kevins Federlains apgalvo, ka viņa bijusī sieva Britnija Spīrsa — ar kuru viņam ir divi dēli, Šons Prestons (20) un Džeidens Džeimss (19) — dienu pirms viņu kāzām 2004. gada septembrī zvanījusi savam bijušajam draugam, dziedātājam Džastinam Timberleikam.
“Naktī pirms kāzām mēs bijām Santamonikas “Fairmont” bungalo. Viņa bija satraukta, un es domāju, ka viņa runā ar mammu,” Federlains stāstīja intervijā “Entertainment Tonight”. “Tad viņa pateica, ka runā ar Džastinu. Es biju šokā. Teicu — labi, ja tu neesi gatava, mēs varam arī kāzas atcelt.”
Britnija, kura bija kopā ar Timberleiku no 1999. līdz 2002. gadam, viņam toreiz paskaidrojusi, ka tikai vēlējusies pielikt punktu iepriekšējai dzīves nodaļai. Tomēr Federlains savās atmiņās raksta, ka bijis pārliecināts — viņa nekad līdz galam nav pārvarējusi šķiršanos no Džastina.
“Pat pēc kāzām es jutu, ka viņa nav pilnībā atlaidusi pagātni,” viņš raksta jaunajā grāmatā “You Thought You Knew”, kas iznāk 21. oktobrī. “Viņa, iespējams, mani mīlēja, bet ar Džastinu viņai vienmēr bija neredzama saite.”
Federlains grāmatā apraksta arī iepazīšanos ar Spīrsu 2004. gadā, viņu straujo attiecību sākumu, kaislīgo tuvību un to, kā Britnija esot pirmā ierosinājusi laulību. Vēlāk viņš apgalvo, ka pāris piedzīvojis strīdus, arī fiziskas konfrontācijas, un viņu laulība ātri sāka sabrukt.
Četru bērnu tēvs atzīst, ka nolēmis publiski runāt, jo viņu “nopietni satrauc Britnijas stāvoklis” un attiecības ar dēliem. Viņš apgalvo, ka pēdējos gados dziedātājas situācija esot “desmitkārt sliktāka, nekā viņš aprakstījis grāmatā”.
Britnija Spīrsa savukārt reaģējusi uz bijušā vīra atklāsmēm sociālajā tīklā “X”, rakstot: “Pastāvīgā emocionālā manipulācija no bijušā vīra puses ir ārkārtīgi sāpīga un nogurdinoša.”