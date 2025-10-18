Dzīve zem iztikas minimuma - Saeimā spriedīs par pensiju palielināšanu cilvēkiem ar invaliditāti
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē trešdien, 22. oktobrī, paredzēts spriest par iedzīvotāju iniciatīvu par invaliditātes pensiju palielināšanu.
Iniciatīvas pārstāvis Aleksandrs Ļebedevs norādījis, ka pašlaik invaliditātes pensijas Latvijā nesasniedz iztikas minimumu, kas liedz cilvēkiem ar invaliditāti nodrošināt pamatvajadzības - pārtiku, mājokli, medikamentus un rehabilitāciju. Daudzi cilvēki ar invaliditāti ir spiesti dzīvot zem nabadzības sliekšņa, kas rada papildu sociālos un veselības riskus, pauž Ļebedevs
Iniciatīva aicina palielināt invaliditātes pensijas vismaz līdz minimālajam iztikas līmenim, nodrošinot taisnīgus un pienācīgus ienākumus cilvēkiem ar invaliditāti.
Ļebedevs aicina pārskatīt invaliditātes pensiju aprēķinu, sasaistot to ar vidējo algu un reālajām dzīves izmaksām, lai pensijas nodrošinātu "cilvēka cienīgu dzīvi". Tāpat viņš rosina ieviest ikgadēju pensiju indeksāciju, kas atbilst inflācijai un dzīves dārdzības pieaugumam, novēršot pensiju pirktspējas samazināšanos.
Iniciatīvā aicināts palielināt valsts budžeta finansējumu invaliditātes pensijām, piešķirot tām prioritāru statusu sociālās aizsardzības sistēmā, kā arī samazināt birokrātiskos šķēršļus, kas saistīti ar pensiju piešķiršanu un pārrēķinu, lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu vieglāk saņemt nepieciešamo atbalstu.
Tāpat aicināts pārskatīt invaliditātes noteikšanas sistēmu, lai nodrošinātu taisnīgāku un efektīvāku pieeju pensiju piešķiršanā.