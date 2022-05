Iedzīvotājus par samazinātu maksu aicina pārbaudīt dzimumzīmes; dažām cilvēku grupām tas būs par velti

Kampaņas laikā ikviens tiek aicināts pārbaudīt ādas veidojumus, lai būtu drošs, ka nepastāv ādas vēža slimību riski vai arī tos atklātu laikus. Dermatologi atgādina - ādas vēzis ir vizuāli diagnosticējams jau agrīnā stadijā, tādēļ ir būtiski regulāri pārbaudīt dzimumzīmju un ādas jaunveidojumu stāvokli. Īpaši svarīgi tas ir šobrīd, kad Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ tika kavēta piekļuve dažādiem diagnostikas pakalpojumiem.

“Veselības centrs 4” filiāļu un grupas uzņēmumu dermatologi kampaņā piedalās jau 14. reizi un veic ādas veidojumu diagnostiku jeb skrīninga optisko dermatoskopiju bez maksas atsevišķām iedzīvotāju grupām – pensionāriem, maznodrošinātām personām un 1. grupas invalīdiem, kā arī Ukrainas kara bēgļiem.

Visiem iedzīvotājiem dzimumzīmju pārbaudes šajā nedēļā pieejamas par samazinātu cenu – 16 (sešpadsmit) eiro. Katrs skrīninga izmeklējuma pacients saņem ārsta rekomendācijas par tālāko ārstēšanas gaitu – nepieciešamajām konsultācijām, papildu pārbaudēm vai ieteicamajām procedūrām.

Ādas veidojumu diagnostiku iespējams veikt vairākās “Veselības centrs 4” klīnikās:

“Dermatoloģijas klīnika”;

Estētiskās medicīnas klīnika

”4.Dimensija”';

“Anti-Aging Institute”;

“Capital Clinic Riga”;

“Baltijas Vēnu klīnika”;

Medicīnas centrs TK “Spice”,

“Mārupe”;

“Diagnostikas centrs”;

“Valdlauči”;

daudzprofilu medicīnas centrs “Veselības centrs 4” K. Barona ielā 117.

Lai pieteiktos uz izmeklējumiem, iepriekš jāpierakstās, zvanot uz izvēlēto klīniku. Informējam, ka vietu skaits ir ierobežots.

Ādas ļaundabīgie audzēji, ieskaitot ādas melanomu, ir visbiežāk sastopamie ļaundabīgie audzēji Latvijā. Riskam saslimt ar melanomu visvairāk pakļauti gaišas ādas cilvēki, ja bijuši bieži saules apdegumi, īpaši bērnībā, cilvēki ar lielu skaitu dzimumzīmju, samērā liela izmēra dzimumzīmēm ar neregulārām robežām, nelīdzenu virsmu, kā arī tie, kuru radiniekiem ir konstatēta šī slimība.

Liels melanomas risks ir arī tiem, kuri slimojuši ar citu ādas audzēju - bazaliomu vai plakanšūnu vēzi. Tāpat risks saslimt ar melanomu ir tiem, kuri pārmērīgi sauļojas vai apmeklē solāriju. Šādiem riska faktoriem atbilst liela daļa valsts iedzīvotāju.



Par pārmērīgas sauļošanās risku veselības aprūpes speciālisti brīdina nepārtraukti. Diemžēl ik gadu melanomas un citu ļaundabīgu ādas audzēju diagnožu skaits pieaug, visbiežāk slimo cilvēki vecumā no 40 līdz 60 gadiem, bet arvien vairāk saslimst gados jauni cilvēki. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informācija liecina, ka 2019. gadā no ādas vēža miris 121 cilvēks (63 – no ļaundabīgas melanomas, 58 – no citiem ļaundabīgiem ādas audzējiem), gadu iepriekš, 2018. gadā, no ādas vēža mira 124 cilvēki (76 – no ļaundabīgas melanomas, 48 – no citiem ļaundabīgiem ādas audzējiem). Ik gadu ar melanomas diagnozi pirmo reizi sastopas ap 200 cilvēku.

“Aicinu ikvienu izmantot kampaņas sniegtās iespējas. Ādas vēzis var attīstīties arī vietās, kur saules stari nepiekļūst vai piekļūst pavisam maz - uz gļotādām, dzimumorgāniem, pēdām, galvas matainajā daļā u.c., tāpēc ādas veidojumu izmeklēšana pie speciālista reizi gadā ir kritiski svarīga,” uzsver “Veselības centrs 4” dermatoloģe Anda Apine, “ikdienā ieteicams regulāri veikt pašizmeklēšanos, pievēršot īpašu uzmanību jauniem veidojumiem, tam, vai kāda dzimumzīme nav pēkšņi sākusi augt, mainījusi izmēru, krāsu, formu. Ja dzimumzīme rada aizdomas, jādodas pie dermatologa.”