Kā sadziedēt un atjaunot roku ādu

Šoreiz pēc padoma vērsos nevis aptiekā, kur, protams, zinoši farmaceiti var ieteikt katrai problēmai vispiemērotāko risinājumu, bet pie savas labākās draudzenes, jo viņa ir medmāsa, kura ik dienu vairākkārt dezinficē roku ādu, kas, kā zināms, ļoti sausina ādu un izjauc tās dabisko aizsargbarjeru. Interesanti, kā viņa kopj un dziedē savu roku ādu, lai tā vienmēr izskatītos veselīgi skaista?

Izrādās, par visefektīgāko roku ādas kopšanas līdzekli viņa ir atzinusi pašmāju farmācijas zīmola LYL love your life® radīto LYL ASTAXANthin roku krēmu Age-Defying Antioxidant Hand Treatment. Un ziniet, kāpēc? Jo šī krēma sastāvā ir unikāla antioksidantu formula, kas nodrošina trīskāršu “anti-aging” efektu: tas atjauno, aizsargā un spēcina ādu šūnu līmenī, rūpējoties par dziļu ādas mitrināšanu un barošanu.

Krēma sastāvā ir astaksantīns, kas ir spēcīgākais dabā sastopamais antioksidants. To iegūst no mikroaļģēm Haematococcus Pluvialis un tas ir ar īpaši dziedinošu spēku apveltīta dabas dāvana, kas lieliski paveic savu darbu un pasargā mūsu roku ādu. Tas ir antioksidants, kas palēnina ādas novecošanās procesus, mitrina un mīkstina ādu, aizsargā šūnas no brīvo radikāļu kaitīgās ietekmes un atjauno ādas elastību un tvirtumu, kā arī palēnina UV starojuma izraisītu ādas novecošanu, samazina ādas mitruma zudumu un pigmentācijas plankumu rašanos. Lietojot šo krēmu, es netikai kopju un atjaunoju savu roku ādu, bet arī palīdzu tai ilgāk būt jaunai un skaistai.

Tāpat krēma sastāvā burvīgs papildinājums ir šī sviests, kakao sviests, mežrozīšu ekstrakts, smiltsērkšķu eļļas ekstrakts un E vitamīns. Šīs visas ir dabiskas izejvielas.

Starp citu, krēma sastāvā esošais E vitamīns stiprina nagus, veicina to augšanu un noņem no nagiem dzeltenīgo nokrāsu.

Draudzene īpaši uzsver, ka šo roku krēmu var izmantot arī kā masku roku ādas mitrināšanai, barošanai, pret ādas novecošanos – viņa to uzklāj biezākā kārtiņā un ļauj iedarboties. Tādējādi roku āda tiek īpaši palutināta – tiek sadziedētas mikrotraumas, tā ir vēl spēcīgāk aizsargāta pret novecošanos un oksidatīvo stresu, pasargāta no saules staru izraisītajiem bojājumiem, vienlaikus mazinās pigmentācijas plankumi un āda tiek tonizēta.

Protams, redzot, cik veselīga un maiga ir roku āda manai draudzenei, mani nebija vairs jāpierunā iegādāties un izmēģināt LYL ASTAXANthin roku krēmu. Un šobrīd tas ne vien gaumīgi izskatās uz mana skaistumkopšanas produktu plauktiņa, bet arī pierāda solīto efektivitāti – jau pēc pirmajām lietošanas reizēm roku ādas stāvoklis ir būtiski uzlabojies, āda kļuvusi ievērojami maigāka un elastīgāka, pat šķiet, ka tā mazāk pakļaujas dažādu ārējo faktoru ietekmei.

Man patīk, ka krēms ātri iesūcas ādā, izveido dabisku aizsargslāni, kas neļauj zaudēt ādā esošo mitrumu un, kas man ir ļoti svarīgi, nerodas sajūta, ka rokas būtu lipīgas vai taukainas. Esmu sajūsmā arī par krēma krāsu – dabīgā astaksantīna augstā koncentrācija to iekrāsojusi saulaini oranžā tonī.

Protams, šis krēms ieteicams ne tikai daiļajām dārzniecītēm un gādīgajām medmāsiņām, bet ikvienam, kuru nomoka roku ādas sausums, lai kas arī to būtu veicinājis – nepiemērotu vai agresīvu ādas kopšanas līdzekļu izmantošana, pārmērīga vai nepareiza ādas aprūpe.



Skaidrs, ka pandēmijas laikā, bieži mazgājot rokas, mēs visi savu roku ādai esam darījuši pāri – to sausinājuši un kairinājuši. Bet, lai tā atkal būtu veselīgi skaista, to ir nepieciešams sadziedēt un palutināt. Un nu jau pēc savas pieredzes varu teikt, ka roku āda būs pateicīga, ja to darīsiet ar LYL ASTAXANthin roku krēmu-masku.

