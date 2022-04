“40 žurkas skrien virsū cilvēkiem!” Rīdzinieces dīvainās nodarbes pagalmā atklāj mazmeitas smagās veselības problēmas

Iedzīvotāji sievieti, kura spaiņu saturu izlej pie nama esošajā zālājā, redzējuši savām acīm. Videomateriālā kaimiņienes darbības piefiksētas nav, vien fotogrāfijas, kurās redzamie putni mielojas ar izgāzto saturu. Nav ne smakas, ne pierādījumu, tomēr vairums iedzīvotāju, neatklājot savu identitāti, vēlējās dalīties lokāla mēroga šausmu stāstā.

"Nākot no nakts maiņas, es ieraudzīju, ka tur ir vienkārši vēmekļu bedre – tiešā vārda nozīmē. Tur ir desmitiem vārnu, desmitiem baltie putni – baklāni lido, un tagad viņi pārojas un veidojas, un kas būs tālāk? Un mums ir ļoti daudz ežu šajā rajonā, un ezīši, viņi skries meklēt ēst, un viņi vienkārši tur slīks," stāsta mājas iedzīvotāja, kura vēlējās palikt anonīma.

Vēl kāds iedzīvotājs norādīja, ka arī žurkas skrienot no visām pusēm. "Tagad man liekas, ka kāds viņas apindēja, jo es, piemēram, biju redzējis desmit žurkas beigtas, bet tur 30, 40 skrien cilvēkiem virsū," viņš sacīja, piebilzdams, ka tas esot tikai tāpēc, ka tiek izlieti spaiņi ar vēmekļiem.

Iedzīvotāji pastāstīja, ka tādējādi kaimiņiene rūpējas par mazmeitu, kura sirgst ar nopietniem ēšanas traucējumiem. "Vispār tā ir traģēdija. Un tā jau piecus gadus tā meitene mokās," sacīja viena no iedzīvotājām.

Spaiņu saturu zālājā lējusi Larisa. Sievietei ir 70 gadu. Larisa atklāja, ka spaiņu saturs – teju desmit litru dienā – ir 20 gadus vecās mazmeitas slimības rezultāts. Ēšanas traucējumu dēļ jauniete izvemj itin visu, ko apēd. Un apēd viņa daudz.

"Es bērnu paņēmu no bāriņtiesas. Bērnu, no kura atteicās mamma. Tēva nav. Palīdzēt, lai cilvēku ievietotu psihiatrijas slimnīcā, neviens nevar. Tās sievietes, kuras sūdzas, redz tikai zem sava deguna, bet man ar to ir jādzīvo katru dienu un katru minūti!" sacīja sieviete.

"Viņai visu laiku ir slikti. Viņai ir anoreksija. Viņai ir depresija. Viņa ļoti daudz ēd. Un gala rezultātā viņai ir bulīmija," atzina Larisa.

