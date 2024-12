"Virši-A" vadītājs izsaka versiju par "Straujupītes" zemajām cenām un stāsta par degvielas tirgus specifiku Latvijā

Tas ir ļoti būtisks jautājums mūsu nozarei. Likumprojekts paredz, ka nozarei būs jāmazina kaitīgās emisijas līdz 2030. gadam par 16%. Lai mazinātu kaitīgās emisijas, reālistiskākais veids ir palielināt atjaunīgo energoresursu izmantošanu. Publiskajā telpā šobrīd ir divi viedokļi. Viens viedoklis, manuprāt, ir nedaudz populistisks, un tas pārstāv to, ka neko nevajag darīt līdz 2030. gadam un ir jāstrādā, kā līdz šim, mums ir obligātais piejaukums dīzeļdegvielai un benzīnam, saglabāsim to esošajā līmenī un neko nedarām. Pienāks 2030. gads, un tad sāksim kaut ko domāt un darīt. Manuprāt, tas nav risinājums, tas ir kā strausam ielikt galvu smiltīs un cerēt, ka viss būs labi. Kāpēc šāda stratēģija nav pareiza? Pirmkārt, ļoti iespējams, ka, ja mēs neko nedarām, tad jau līdz 2030. gadam varam sagaidīt potenciālas soda sankcijas no Eiropas Savienības par konkrētās direktīvas nepildīšanu. Otrkārt, jebkuriem alternatīviem degvielas veidiem ir vajadzīgs signāls tirgū, ka ir pamats attīstībai. Uzņēmējiem šāds likums dotu papildu pārliecību, ka ir jāturpina veidot alternatīvo degvielas veidu infrastruktūra, gan saspiestā dabasgāze, kas pēc tam tiks izmantota biometānam, gan elektrouzlāde, gan potenciāli vēl citiem degvielas veidiem. Šādā veidā mēs pildām direktīvas prasības un darām to laicīgi, negaidot 2030. gadu.