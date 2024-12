"Tas ir baigais sasniegums, ka tik daudzi joprojām dzīvo Latvijā," Jānis dalās novērojumos par dzīvi un cenām Norvēģijā

Kā noprotams no video, Jānis Norvēģijā strādā mēbeļu montāžas uzņēmumā. Norvēģijā darbs parasti sākas septiņos no rīta un no mājām Jānis izbrauc tieši šajā laikā. Pusdienu pārtraukums sākas 11 un beidzas 11.30. "Sākumā likās baigi maz. Biju pieradis, ka Latvijā var vismaz stundu bumbulēt. Īstenībā tas ir pilnīgi pietiekami, lai mierīgi apsēstos, paēstu, atpūstos," secinājis latvietis. "Kāpēc tas ir baigi forši? Tāpēc, ka jūs pusstundu ātrāk varat iet mājas," uz ieguvumu norāda Jānis.