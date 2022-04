“LIELĀS darīšanas” - nebūt ne MAZsvarīgas!

Tabu tēma

“Trešo vai ceturto dienu neiziet vēders? Nu, un?” Mums ir tipiski tā domāt, jo izpratne par normālu vēdera izeju un tās nozīmīgumu nav stabili iesēdusies katra apziņā.

“Lielās darīšanas” parasti ir nobīdītas veselības jautājumu perifērijā - pat ģimenes ārstiem, kas lielākoties neiztaujā pacientu par tualetes apmeklējumu, ja vien nav tiešu sūdzību par vēderu. Aizspriedumi par aizcietējumiem spilgti izpaužas arī aptiekās, kur reti kurš pircējs uzdrošinās raksturot savus simptomus.

Vēl arī pastāv mīts, ka ar vecumu aizcietējums ir normāla parādība. Lai arī gados vecāki cilvēki biežāk cieš no aizcietējumiem, tas tomēr nav saistīts ar novecošanos, bet gan ar citiem faktoriem.

Ikvienam, kam pāris dienas neiziet vēders, vajadzētu jau aizdomāties par tā iemesliem. Vai vēderu kūtru padarījis šķiedrvielām nabadzīgs uzturs, mazkustīgums un šķidruma trūkums? Vai aizcietējums nav blakņu sarakstā zālēm, kas tiek lietotas? Vai pēdējā laikā nav bijis negatīvs psihoemocionālais fons ar stresu, kad organisms nespēja atslābināties, bet gremošanas sistēma – darboties normāli? Varbūt vainojams paradums bieži aizturēt vēdera izeju, apzināti apslāpēt vēlmi apmeklēt labierīcības, kā dēļ radušies tā sauktie psihogēnie aizcietējumi, kad taisnās zarnas iekšējais slēdzējmuskulis attiecīgajā brīdī nespēj vairs atslābt?

Ja arī mums raksturīga zināma “aizture galvā” par aizturi vēderā, tomēr nezaudēsim pašaizsardzības instinktu. Proti, daudzi mēdz uzskatīt: aizcietējums gan ir nepatīkams, bet nav bīstams. Tas ir aplam.

Cietas vēdera izejas sekas

Atstājot aizcietējumu problēmu pašplūsmā, tā ar laiku mēdz izraisīt nelāgas sekas. Apgrūtināta zarnas iztukšošanās, spiešanās sajūta, diskomforts, cietas, spiriņveida fēces – ir vēl mazākais ļaunums. Spiežoties anālajā atverē var veidoties plīsumi, parādīties asiņošana, rasties kāda proktoloģiska kaite, visbiežāk, hemoroīdi. Un jo nokārtošanās sāpīgāka, jo izteiktāka ir vēlme to aizturēt, kas ar laiku šīs problēmas saasina vēl vairāk.

Aizcietējums var arī liecināt par kairinātu zarnu sindromu. Vēl bīstamāka ir cita problēma – izkārnījuma akmeņi (koprolīti), kas var sakrāties divertikulos, nelielos maisveida padziļinājumos jeb kabatās zarnas sieniņā. Koprolīti izraisa iekaisumu vai divertikulu plīsumu. Tie kļūst tik cieti, ka dabūjami laukā vienīgi ar atkārtotām klizmām vai ķirurģiski.

Vecās un jaunās paaudzes zāles

Ārsti nerekomendē aizcietējumu risināt uzreiz ar klizmām vai pašiem agresīvākajiem medikamentiem. Pieejams plašs caurejas līdzekļu klāsts, kurus nosacīti var iedalīt vecās un jaunās paaudzes zālēs.

Bieži vien uz savu roku tiek lietoti dažādi ārstniecības augi (krūkļa miza, sennas lapas, rabarberu sakne u.c.) un preparāti, kas iedarbojas, pastiprinot zarnu peristaltiku. Taču šie vecās paaudzes līdzekļi izraisa arī zarnu gļotādas receptoru ķīmisku kairinājumu, turklāt paņem daudz ūdens no organisma. Senna, piemēram, ilgtermiņā var ne tikai ievērojami kaitēt zarnu motorikai, bet arī iekrāsot zarnas tik tumšas, ka nav iespējams veikt sonogrāfiju.

Jaunās paaudzes osmotiskie līdzekļi turpretī spēj sakārtot regulāru zarnu trakta darbību un rada dabisku atvieglojuma sajūtu. To darbības pamatā ir osmoze - ūdens pārvietošanās no augstākas koncentrācijas reģiona uz zemākas koncentrācijas reģionu caur puscaurlaidīgu membrānu.

Vieni no efektīvākajiem osmotiskajiem līdzekļiem* satur aktīvo vielu makrogolu (polietilēnglikolu). Tas resnajā zarnā palielina ūdens daudzumu un palēnina ūdens uzsūkšanos no zarnu trakta, mīkstinot cietus izkārnījumus un palielinot to tilpumu. Rezultāts ir atvieglota izkārnījumu kustība zarnu traktā un normālas vēdera izejas atjaunošanās.

Makrogola priekšrocība – tas ir bez garšas un aromāta. Makrogola tipu nosaka skaitlis, kas norāda vidējo molekulu masu. Efektīvākais ir makrogols 4000 - balta, cieta, parafīnam līdzīga viela, kas labi šķīst ūdenī. Makrogols nodrošina atvieglojumu pāris dienās, un tā iedarbība ir zarnām saudzīga. Tāpēc tas ir drošs arī bērniem un vecākiem cilvēkiem.**

Lai normalizētu vēdera izeju, ļoti svarīgi arī pieradināt organismu baudīt brokastis, pusdienas un vakariņas vienā un tajā pašā laikā, lai pirms maltītēm automātiski izdalītos kuņģa sula un gremošanas process sakārtotos.

