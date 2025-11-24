Greta Tūnberga piedalījās protestā “Stop Ecocide” Venēcijā.
Pasaulē
Šodien 20:14
Grētai Tūnbergai piespriests naudas sods par Lielā kanāla ūdens iekrāsošanu zaļā krāsā
Aktīvistei Grētai Tūnbergai tika piešķirts 150 eiro naudas sods un piespriests 48 stundu aizliegums uzturēties Venēcijā, tāpat kā pārējiem 35 aktīvistiem, kas piedalījās protestā Venēcijā un iekrāsoja Lielā kanāla ūdeni zaļā krāsā, ziņo “The Independent”.
Kustība “Extinction Rebellion” norādījusi, ka tās aktīvisti iekrāsojuši ar nekaitīgu krāsvielu ūdeni kanālos, upēs, ezeros un strūklakās kopumā 10 Itālijas pilsētās, lai pievērstu uzmanību “milzīgajām klimata pārmaiņu sekām”.
Greta Tūnberga piedalījās protestā “Stop Ecocide” Venēcijā. Demonstranti, tērpušies sarkanos tērpos un nosedzot sejas ar plīvuriem, lēnām gāja cauri ziņkārīgo tūristu pūļiem.
Demonstranti, tērpušies sarkanos tērpos un nosedzot sejas ar plīvuriem, lēnām gāja cauri ziņkārīgo tūristu pūļiem.
Aktīvistu grupa norādījusi, ka zaļā krāsviela tika ielieta arī Po upē Turīnā, Reno upē Boloņā, Taras upē Taranto, kā arī strūklakās Padujā un Dženovā.
Kā jau ziņots, svarīgā ANO klimata konference COP30 Brazīlijā piektdien netika nosprausts konkrēts rīcības plāns, kā samazināt meža izciršanas un fosilā kurināmā izmantošanas apjomus pasaulē.