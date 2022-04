Zinātnieki cilvēka plaušās atrod ko tādu, kas uzskatīts par neiespējamu

Mikroplastmasa jau iepriekš atrasta cilvēka līķu autopsijas paraugos, taču šis ir pirmais pētījums, kurā tā atklāta dzīvu cilvēku plaušās. Pētnieki apstiprina, ka atklājums palīdzēs virzīt turpmākos pētījumus par mikroplastmasas ietekmi uz elpceļu veselību.

Pētījums publicēts žurnālā “Science of the Total Environment”, tajā 11 no 13 pārbaudītajiem plaušu audu paraugiem tika konstatēti 39 mikroplastmasas gabali, kas ir ievērojami vairāk nekā jebkuros iepriekšējos laboratorisko paraugu testos.

Pētījuma vadošā autore Laura Sadofska apstiprina, ka mikroplastmasa iepriekš atrasta līķu plaušu paraugos, bet šis ir pirmais gadījums, kad tā fiksēta dzīvu cilvēku plaušās. Viņa uzsver, ka mikroplastmasas daļas atrastas arī plaušu apakšējās daļās: “Elpceļi ir ļoti šauri, tāpēc neviens nedomāja, ka tas vispār ir iespējams.”.

Pētāmos plaušu audus piegādājis Kāslhilas slimnīcas ķirurgs no Austrumjorkšīras. Audi tika savākti no dzīviem plaušu slimniekiem, kā daļa no viņu ikdienas medicīniskās aprūpes.

Plaušu audos atrasti 12 mikroplastmasu veidi, tostarp iepakojumu, pudeļu, apģērba ražošanas procesā izmantotā plastmasa. Tāpat vīriešu plaušu paraugos mikroplastmasas līmenis bijis ievērojami augstāks, nekā sieviešu.

“Mēs negaidījām, ka plaušu apakšējās daļās atradīsim tādu daļiņu skaitu un lielumu, kādu atradām. Tas ir pārsteidzoši, mēs vienmēr uzskatījām, ka šāda izmēra plastmasas daļiņas tiktu izfiltrētas, pirms tās nonāk tik dziļi plaušās,” uzsver Sadofska.

Pētnieki atklāja, ka visbiežāk sastopamā mikroplastmasa bija polietilēns, kas iegūts no plastmasas iepakojuma vai iepirkuma maisiņiem.