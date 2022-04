Aukstumpumpa, tumšie loki, akne - "zelta" padomi, kā nomaskēt šos nesmukumus

Aukstumpumpa jeb herpes vīrusa izraisīta infekcija

Aukstumpumpa cilvēkiem, kuru organismā snauž herpes vīruss, visbiežāk metas brīdī, kad cilvēks ir apslimis vai viņam ir novājināta imūnsistēma. Tā var parādīties dažādās vietās – uz deguna ārpuses un iekšpuses gļotādā, lūpām, kā arī mutes dobumā. Brīdī, kad tiek sajusta nieze, tirpšana vai dedzinoša sajūta, nekavējoties būtu jālieto ārstnieciskie līdzekļi vai speciālās smēres, kas ārstēs vīrusa skarto zonu un mazinās nepatīkamā izsituma apmērus uz sejas jeb zonu, kas būs jānomaskē. Aukstumpumpu nav iespējams pilnībā nomaskēt tās uzbūves dēļ, bet ir vairāki veidi, kā to padarīt mazāk pamanāmu.

Kosmētiķe Ieva Strautkalne iesaka, ko darīt, ja izveidojusies aukstumpumpa lūpu zonā.

Plāksteris un dekoratīvā kosmētika. Vispirms uzklāj aukstumpumpai paredzētu, aptiekā nopērkamu plāksteri, kas ārstēs un mitrinās, kā arī ļaus virs tā uzklāt dekoratīvo kosmētiku (konsīleri un/vai tonālo krēmu). Šādā veidā daļēji arī tiek pasargāti kosmētikas produkti no vīrusa daļiņu iekļūšanas tajos.

Korektors ar zaļo pigmentu. Apkārt aukstumpumpai ar pirkstiem vai otiņu uzklāj plānā kārtiņā korektoru, lai neitralizētu apsārtumu pirms tonālā krēma uzklāšanas.

CC vai BB krēmi. Šo krēmu sastāvā nereti jau ir iekļauts zaļais pigments, kas neitralizēs apsārtumu, turklāt tie ir vieglākas konsistences nekā tonālie krēmi, tādējādi ļaus skābeklim piekļūt ādai un dzīšanas process paātrināsies. Šie krēmi piešķirs dabīgāku izskatu, vienlaikus maskējot aukstumpumpu.

Lūpu krāsa. Pirms lūpu krāsas uzklāšanas nomaskē apsārtumu, tad ieteicams izvēlēties neitrālu lūpu krāsu, lai neizceltu nepatīkamo izsitumu. Lūpu krāsu ar otiņu vai vates tamponu nokasa nepieciešamā daudzumā no iepakojuma un uzklāj uz lūpām. Atkārtoti ar otiņu nav ieteicams skart lūpu krāsu. Ja nepieciešams vairāk produkta, tad būtu ieteicams dezinficēt otiņu pirms produkta paņemšanas atkārtoti vai arī izmantot jaunu vates tampona kociņu.

Lūpu zīmulis. Nebūtu ieteicams lietot lūpu zīmuli, jo izsitumi visbiežāk izmaina dabisko lūpu kontūru, tāpēc līnijas iezīmēšana uzliks papildu akcentu izsituma vietai. Turklāt lūpu zīmulis, saskaroties ar aukstumpumpu, var tikt inficēts, tādējādi to nebūtu ieteicams pēc tam lietot atkārtoti. Ja šāds lūpu zīmulis tiek lietots atkārtoti uz veselas ādas, pastāv iespēja, ka atkal no jauna var rasties izsitumi.

Ja aukstumpumpa ir jau krevelītes periodā, tad uz tās var uzklāt Bepanthena ziedi, lai to mīkstinātu un pēc tam korektoru sarkanā toņa neitralizēšanai.

Nereti vīrusa lipīgajā fāzē, kad izveidojušies pūslīši, tā daļiņas var aiznest uz citām sejas zonām un kosmētikas produktiem, tos inficējot, tāpēc aukstumpumpas maskēšanas procesā ļoti svarīga ir pareiza higiēna – rokām ir jābūt tīrām, produkti jāņem ar tīru kosmētisko lāpstiņu un jāieliek nepieciešamais daudzums citā traukā vai arī jāizmanto vienreizējas lietošanas vates tampona kociņi.

Nekādā gadījumā pēc saskares ar aukstumpumpas jeb vīrusa skartā zonu, vienreiz izmantotus kosmētikas rīkus vai pirkstus nedrīkst ievietot atkārtoti produkta oriģināla iepakojumā. Ja nepieciešami papildinājumi, tos būtu jāņem ar tīriem kosmētikas rīkiem un atkārtoti jāieliek atsevišķā traukā. Svarīgi atcerēties – ja pa dienu tiek lietota dekoratīvā kosmētika, tad vakarā ir rūpīgi jānotīra sejas āda un jāārstē vīrusa skartā zona.

Tumšie loki zem acīm

Tumšajiem lokiem zem acīm var būt dažādi dominējošie apakštoņi, tādēļ to maskēšanai ir jāievēro pretējo krāsu princips, kas neitralizēs nevēlamo toni. Šim nolūkam radītie krāsu korektori ierasti ir krēmveida tekstūras un vieglas konsistences, tāpēc, uz tiem uzklājot papildu konsīleri, tonālo krēmu vai pūderi, acu zonā neveidosies bieza kārta. Ja nav pārliecības par to, kādu korekcijas toni izvēlēties, var iegādāties paleti ar vairākiem toņu salikumiem (zaļš, violets, oranžs, dzeltens), tādējādi būs iespējams kombinēt krāsas, kas piemērotas konkrētai vajadzībai. Papildu risinājums ir testēšana, proti, vienai acs zonai uzklājot vienu toni, otrai – citu. Pēc tam jāuzklāj konsīleris vai tonālais krēms un jāizvērtē, kurš no izvēlētajiem toņiem neitralizējis tumšos lokus veiksmīgāk.

Tumšo loku maskēšanas pamatā ir krāsu apļa trīs pretkrāsas, proti, zaļš pret sarkanu, violets pret dzeltenu un zils pret oranžu. Atkarībā no toņa atrašanās krāsu gammā nepieciešams pielāgot pretkrāsas.

“Ja nav vēlēšanās izmantot krāsu korekciju, var izmantot tikai konsīleri (toni gaišāku par tonālo krēmu) vai arī izvēlēties acu grima bāzi ar atstarojošiem elementiem. Gaismas stariem atstarojoties, tumšie loki neizcelsies. Dažās situācijās kā rezerves variantu korekcijai var izmantot arī krēmveida vaigu sārtumu ar oranžo toni, ja nav iegādāts krāsu korektors. Neatkarīgi no tā, kādu toni ir nepieciešams nomaskēt, ir jāatceras, ka sausa āda izcels visdažādākās ādas nepilnības, tāpēc, pirmkārt, ir jāparūpējas par ādas mitrināšanu un tikai tad par toņu korekcijām. Tāpat viss ir jādara ar mēru – labāk uzklāt mazāk, nekā vairāk,” iesaka kosmētiķe Ieva Strautkalne.

Akne

Ja uz sejas ādas uzmetušās nevēlamas pumpas vai aknes izsitumi, uz apsārtuma vietas var lietot korektoru ar zaļo pigmentu, kas neitralizēs toni. Pēc tam būs vieglāk maskēt zonu ar konsīleri (toni gaišāku par tonālo krēmu) vai tonālo krēmu. Aptiekās ir nopērkami arī speciāli produkti pret pūtītēm, kas gan dziedēs, gan maskēs, tādējādi nebūs nepieciešams uzklāt papildu krāsu korektoru pirms konsīlera vai tonālā krēma.

“Lietojot gan mitrinošos krēmus, gan dekoratīvo kosmētiku, ir svarīgi vienmēr atcerēties, ka regulāri ir jāattīra kosmētikas rīki un otiņas, tādējādi pasargājot tos no putekļiem, ādas daļiņām, eļļām, kā arī baktērijām”, atgādina kosmētiķe Ieva Strautkalne.