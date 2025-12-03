Rīgā dzimušais krievu kosmonauts Artemjevs patriekts no "Crew-12" misijas par spiegošanu. Pirms tam viņš kosmosā plātījās ar ikonām un Georga lentītēm
Rīgā dzimušais Krievijas kosmonauts Oļegs Artemjevs izslēgts no “Crew-12” apkalpes dažus mēnešus pirms paredzētā lidojuma uz Starptautisko kosmosa staciju (SKS), viņu nomainot ar Andreju Fedjajevu. Kaut gan Krievijas kosmosa aģentūra “Roskosmos” lakoniski vēsta, ka Artemjevs “pārgājis citā darbā”, citi avoti parāda daudz neglaimojošāku ainu.
Atsaucoties uz informētām personām, raķešu palaišanas analītiķis Georgijs Triškins savā “Telegram” kanālā pavēstīja, ka Artemjevs izslēgts par starptautiskās ieroču tirdzniecības noteikumos (ITAR) paredzēto eksporta ierobežojumu pārkāpšanu: krievu kosmonauts ASV Kalifornijas štata Hotornas bāzē fotografējis pasaules bagātākajam cilvēkam Īlonam Maskam piederošā kosmisko aparātu ražošanas un kosmosa transporta pakalpojumu kompānijas “SpaceX” dokumentāciju, bet pēc tam “iznesis telefonā” slepenu informāciju.
“Manas kontaktpersonas apstiprina, ka pārkāpums tiešām bija un ir sākta starpresoru pārbaude. Izslēgšana no lidojuma divarpus mēnešus pirms misijas bez skaidra iemesla skaidrojuma — tas ir drīzāk netiešs, bet ļoti zīmīgs rādītājs. Ļoti grūti iedomāties situāciju, kurā pieredzējis kosmonauts neapzināti pieļauj tik rupju pārkāpumu.”
“Crew-12” ir “SpaceX” 12. pilotējamā “Crew Dragon” misija NASA programmas ietvaros. Paredzams, ka tā nogādās četrus kosmonautus uz SKS 2026. gada februārī.
Kosmonautikai veltītais “Telegram” kanāls “Jura, piedod!” [te ir atsauce uz populāro mēmu “Jura, piedod, mēs visu pa****ām”, kurā pašreizējā Krievijas kosmosa nozares sabrukuma un tās agresīvās ārpolitikas fonā mūsdienu paaudze atvainojas pasaulslavenajam pirmajam kosmonautam Jurijam Gagarinam, ka ir sagrauts viss viņa mantojums — red.] raksta, ka Artemjevs, kurš “SpaceX” bāzē Hotornā gatavojās lidojumam, tika atstādināts jau pagājušajā nedēļā par to, ka telefonā fotografējis “SpaceX” dzinējus un citus iekšējos materiālus, un nofotografēto iznesis ārpus bāzes teritorijas.
Artemjevs dzimis 1970. gadā Rīgā, baltkrievu kara inženiera ģimenē, pēc tam ģimene pārcēlās uz Ļeņinsku (tagadējo Boikonuru) tagadējā Kazahstānā, bet padomju armijā no 1990. līdz 1991. gadam viņš dienēja Viļņā, tostarp laikā, kad padomju armija 1991. gada 13. janvārī tur sarīkoja slaktiņu pie televīzijas centra, cenšoties noslāpēt Lietuvas centienus izrauties no Padomju Savienības važām. 1992. gadā viņa ģimene pārcēlās uz Baltkrieviju, kur joprojām dzīvo viņa vecāki. 2014. gadā Artemjevs sāka piedalīties kosmosa misijās, kopumā kosmosā lidojis ilgāk nekā 560 dienas, kā arī astoņas reizes izgājis atklātā kosmosā, tur kopumā pavadot vairāk nekā 53 stundas. Kopš 2019. gada viņš ir Maskavas pilsētas domes deputāts, ir Krievijas valdošās partijas “Vienotā Krievija” biedrs.
Savulaik Artemjevs jau izpelnījās dzēlīgus komentārus, no kosmiskās stacijas demonstrējot pareizticīgās ikonas un Krievijas agresiju simbolizējošās Georga lentītes, kā arī ar saviem kolēģiem pēc Krievijas invāzijas Ukrainā demonstrējot Luhanskas "tautas republikas" karogu.
Artemyev is the one who brought on board the flag of an invented republic to celebrate the invasion in 2022.— 🇺🇦 Stefanocomics (@Stefanocomics) December 2, 2025
And he is a Member of Putin's party.
I am sooooooo suprised that he is also a spy (*sarcasm) pic.twitter.com/fzRSGfPuR5