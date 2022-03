81% iedzīvotāju neesot interese papildināt aptieciņu krīzes brīžiem; kas aptiekās izpērk visu jodu?

Tikmēr 89% interese par jodu saturošiem medikamentiem pēdējo divu nedēļu laikā nav pastiprinājusies, bet vēl 1% konkrētu atbildi sniegt nevarēja. Attiecībā uz mājas aptieciņas papildināšanu krīzes gadījumiem – 81% pēdējo divu nedēļu laikā to nav apzināti izdarījis, bet 1% konkrētu viedokli šajā jautājumā nesniedza.

Kam bijusi lielākā interese?

Aptaujas rezultāti liecina, ka lielāku interesi par jodu saturošiem medikamentiem pēdējo divu nedēļu laikā izrādījušas sievietes – viņu vidū pastiprināta interese radusies 12% (5% – jā, 7% – drīzāk jā), kamēr vīriešu vidū šis rādītājs ir 8% (3% – jā, 5% – drīzāk jā).

Tāpat sievietes pēdējo divu nedēļu laikā biežāk ir apzināti papildinājušas mājas aptieciņu – sieviešu vidū to darījuši 23%, kamēr vīriešiem šis rādītājs ir 13%. Salīdzinot rezultātus pēc ģimenē lietotās sarunvalodas, redzams, ka biežāk pastiprināta interese par jodu saturošiem medikamentiem pēdējo divu nedēļu laikā radusies latviešiem – viņu vidū vairāk par to sākuši interesēties 11% (5% – jā, 6% – drīzāk jā), kamēr starp krievvalodīgajiem respondentiem šis rādītājs ir 8% (2% – jā, 8% – drīzāk jā). Arī mājas aptieciņu pēdējo divu nedēļu laikā biežāk papildinājuši latvieši – viņu vidū to darījuši 20%, kamēr krievvalodīgajiem šis rādītājs ir 6%.

Ģimenes ārste atgādina

Nepamatota joda preparātu lietošana organismam var nodarīt daudz vairāk kaitējuma nekā labuma, uzsver ģimenes ārste Zane Zitmane. Pārmērīga joda uzņemšana var izraisīt galvassāpes, caureju, plaušu tūsku, rīkles pietūkumu un iekaisumu. Īpaši jāuzmanās cilvēkiem pēc 45 gadu vecuma, jo joda lietošana var pastiprināt vairogdziedzera problēmas. Ja joda profilakse tiešām būtu nepieciešama (attiecas uz vietām tuvu AES, Latvija nav šo valstu vidū), jodu saturošie uztura bagātinātāji nebūtu noderīgi, jo tajos ir pārāk mazs joda daudzums. Šādos gadījumos būtu jālieto augstākas koncentrācijas joda tabletes.

Jebkurā gadījumā – joda medikamentu lietošana ir rūpīgi jāpārrunā ar ārstu un mājas aptieciņas saturā to iekļaušana nav nepieciešama.