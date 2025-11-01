Viesītē bērna Halovīna saldumos atrasta adata - vecākus aicina būt modriem
Kāda Viesītes iedzīvotāja sociālajā tīklā “Facebook” brīdinājusi citus vecākus pēc tam, kad viņas dēls Halovīna saldumos atradis adatu.
“Mans dēls šodien Halovīna saldumos atrada adatu! Jā, Viesītē!” raksta Baiba, aicinot citus vecākus pārbaudīt bērnu saldumus, kas saņemti, svinot Halovīnu.
Sieviete norāda, ka nav zināms, kurā mājā saldumi ar adatu varētu būt iedoti, taču aicina dalīties ar brīdinājumu, lai novērstu iespējamus negadījumus.
Baiba Jauns.lv apstiprina, ka adata tika atklāta nokožot pusīti no konfektes. “Labi, ka bez sekām,” piebilst sieviete.
Notikums izraisījis plašu rezonansi sociālā tīkla "Facebook" lietotāju vidū – daudzi komentētāji pauž sašutumu un aicina būt īpaši uzmanīgiem, iesakot vecākus pārbaudīt, vai "konfekšu medībās" iegūtie labumi ir droši, kamēr citi uzskata, ka tas ir pierādījums, ka Halovīna tradīcija, kas pēdējos gados kļuvusi populāra arī Latvija, nemaz nav tik droša kā varētu šķist.