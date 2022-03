Jauns pētījums atklāj, ko veselībai nodara gulēšana pat pie neliela apgaismojuma

Pētījuma autore, Ziemeļrietumu universitātes Feinbergas Medicīnas skolas Diennakts un miega medicīnas centra direktore Dr. Filisa Zī atklāj, ka pat ļoti blāva gaisma spēja traucēt miegu.

Naktīs sirdsdarbības ātrums parasti samazinās, jo smadzenes ir aizņemtas ar ķermeņa atjaunošanu. Daudzos pētījumos ir pierādīts, ka paaugstināts sirdsdarbības ātrums naktī ir riska faktors nākotnes sirds slimībām un priekšlaicīgai nāvei.

Iepriekš veikti pētījumi ir parādījuši saistību starp mākslīgo apgaismojumu naktī un svara pieaugumu, aptaukošanos, vielmaiņas funkciju traucējumiem, kā arī sirds slimību riska faktoriem.

Pētījumā piedalījās 20 jauni cilvēki, kuri miega laboratorijā pavadīja divas naktis. Pirmajā naktī istaba tika pilnībā aptumšota, bet otrajā naktī tika nodrošināts neliels mākslīgais apgaismojums.

Visi pētījuma dalībnieki bija savienoti ar ierīcēm, kas uzrauga vairākus objektīvus miega kvalitātes rādītājus. "Mēs ierakstījām smadzeņu viļņus un varējām pateikt, kādā miega stadijā cilvēks atrodas," sacīja Zī. "Mēs reģistrējām viņu elpošanu, sirdsdarbības ātrumu, EKG, un mēs arī paņēmām no viņiem asinis, lai noteiktu melatonīna līmeni, kamēr viņi gulēja."

Tika secināts, ka pat neliels mākslīgais apgaismojums rada smadzeņu viļņu izmaiņas miega laikā. Tāpat tika fiksētas acu kustības pat pie aizvērtiem plakstiem. “Pārsteidzoši, ka arī sirdsdarbības ātrums palielinājās,” piebilst Lī. Tomēr gaisma nebija pietiekami spilgta, lai samazinātu melatonīna līmeni asinīs.

Pētījums publicēts žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”.