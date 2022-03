Aina ir satraucoša: teju 80% Latvijas iedzīvotāju pēc Covid-19 izslimošanas radušās veselības komplikācijas

Visizplatītākie veselības sarežģījumi ir nogurums un nespēks (39%), vispārējs vājums (32%), galvassāpes (24%) un pastiprināts stress (21%).

Gandrīz katrs piektais iedzīvotājs pēc Covid-19 izslimošanas piedzīvojis locītavu un muskuļu sāpes un miega traucējumus. Tāpat iedzīvotāji saskārušies arī ar ožas zudumu (16%), izmaiņām kognitīvajā veselībā, kas izpaudušās kā grūtības koncentrēties (16%), kā arī grūtībām nodarboties ar sportu un citu fizisko slodzi (15%). Katram desmitajam iedzīvotājam arī radušās sāpes un tirpšana dažādās ķermeņa vietās, smaga sajūta vai sāpes krūškurvī, saasinājušās citas hroniskas saslimšanas, kā arī zudusi garšas izjūta un izkrituši mati.

"Pēc Covid-19 izslimošanas ir jāpievērš uzmanība savai veselībai un jāatceras, ka Covid-19 atšķiras no citām vīrusslimībām un pēc akūtās vīrusa fāzes simptomiem ir iespējams saglabāties ilgstoši - vidēji trīs mēnešus, ko sauc par garo Covid-19. Arī pēc aptaujas datiem varam redzēt, ka Covid-19 izraisītās komplikācijas novēro liela daļa iedzīvotāju, un tās var skart dažādas veselības jomas, kuru risināšanā ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu. Esam arī novērojuši, ka pēdējā laikā pastiprinās iedzīvotāju interese pēc dažādu uztura bagātinātāju un citu līdzekļu iegādes."

"Pēc Covid-19 pārslimošanas iedzīvotājiem ieteicams veikt analīzes, lai noteiktu vispārējo veselības stāvokli, tai skaitā dažādu vitamīnu līmeni, piemēram, D vitamīnu, dzelzi, magniju un kalciju, kas būtiski ietekmē imunitāti un pašsajūtu kopumā. Jāatceras arī par regulārām pastaigām svaigā gaisā, sabalansētu uzturu un pietiekamu šķidruma uzņemšanu," stāsta farmaceite Zane Melberga.

"Lai arī jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits Latvijā pakāpeniski sarūk, saslimšanas rādītāji joprojām ir augsti un iedzīvotājiem ieteicams turpināt būt piesardzīgiem. Ir jāuzmanās ne tikai no pašas saslimšanas, bet arī komplikācijām, ar kurām saskaras liela daļa cilvēku pēc Covid-19 pārslimošanas, ko apliecina dažādi pētījumi un arī "Euroaptieka" iedzīvotāju aptauja."

Kā rāda aptauja, cilvēkiem vecumā no 60 līdz 74 gadiem raksturīgākās Covid-19 pārslimošanas sekas ir nogurums un nespēks (34%), vispārējs vājums (33%), kā arī locītavu un muskuļu sāpes (28%). Savukārt cilvēki vecumā no 50 līdz 59 gadiem daudz vairāk par citām vecuma grupām ir piedzīvojusi nogurumu un nespēku (52%) un vispārēju vājumu (29%). Jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem visbiežāk ir piedzīvojuši nogurumu un nespēku (38%), vispārēju vājumu (36%), kā arī galvassāpes (30%). Jauniešus daudz retāk par citām sabiedrības grupām skar locītavu un muskuļu sāpes (11%). Interesanti, ka cilvēki vecumā no 19 līdz 30 gadiem (18%) un sievietes (14%) visvairāk norādīja, ka piedzīvojuši izteiktu matu izkrišanu pēc Covid-19 izslimošanas.

Aptauja liecina, ka vismazāk ar Covid-19 komplikācijām (28%) ir saskārušies cilvēki vecumā no 40 līdz 49 gadiem pretēji vecāka gada gājuma cilvēkiem, kuriem vien 13% norādījuši, ka nav piedzīvojuši komplikācijas. Savukārt par Covid-19 pārslimošanas radītajām komplikācijām vairāk sūdzas Latvijas iedzīvotāji, kuri mitinās mazpilsētās (43%) un laukos (41%).