Kā atgūt līdzsvaru? 4 ieteikumi no "Acorus Balance"

Kā Jums iet? Dzīve rit kā lotosa pozā, skandinot “ommm”, vai arī ņigu ņegu? Studējat? Sportojat? Mājsēdē ar 3 bērniem, un papildus darbam jāiet vēl trīs dažādās klasēs? Pasūtītā pica kļuvusi par dienišķo maizi? Ēdat pēc slavenās piramīdas, rēķināt uzturvielas garās tabulās, vai arī ēdat to, ko kārojas, vai ko atrodat ledusskapī?

Kurš tad nezina, cik svarīgi ir ēst pilnvērtīgi, sabalansēti, ka daudzveidīgs uzturs nodrošina mūs ar visu vajadzīgo. Tāpat – vai tad nezinām, ka pareizākais būtu doties pie uztura speciālista, vai pie ārsta, un tiekties uz to, lai visus minerālus, vitamīnus, neaizstājamās uzturvielas – visu vajadzīgo, lai ķermenis uzticami kalpotu un pildītu visas savas funkcijas - uzņemtu ar dāsnu, garšīgu, dārzeņiem, augļiem, proteīniem, veselīgajiem taukiem bagātu uzturu?

Zinām taču, vai ne? Bet vai izdarām?

Mēs, Acorus Balance, saprotam, ka vēlamais ne vienmēr ir tas pats, kas izdarāmais. Pētījumi arī rāda, ka, piemēram, seniori, strādājoši studenti, sporta mīļotāji, bērnu vecāki, pusaudži straujas augšanas posmos, veģetārieši un vegāni, visēdāji, kam nav vai nu zināšanu par uzturu, vai gatavošanas prasmju – ka daudzi no mums nemaz tik ideālā balansā savu ikdienu nevada un neuztur.

Ko darīt, kāds ir risinājums?

Brīžos, kad līdzsvars zudis kādā Jūsu dzīves posmā, vai kad intensīvāka slodze iztērējusi iekšējos resursus – viens no veidiem, kā ātrāk atgriezties balansā, ir Acorus Balance dabīgie uztura bagātinātāji. Tajos padomāts gan par vajadzīgo uzturvielu, gan augu ekstraktiem vai kādām citām papildvielām, kas veicina uzsūkšanos, iedarbību un kopējā balansa atjaunošanu. Šādi, pārdomāti un zinātniski sakombinēti sastāvi palīdz atgūt (un vēlāk arī uzturēt) Jums tik vajadzīgo “ommm” sajūtu – iedodiet savam ķermenim to, kā tam trūkst visvairāk!

Ar ko sākt, cik ilgi ko darīt, un kad beigt?

Ir lietas, kas prasa laiku. Piemēram, ar šķiedrvielām vai kolagēnu vajadzēs kursu, no dažām nedēļām līdz diviem, trim mēnešiem. Šķiedrvielas kalpo par barību mūsu zarnu labajām baktērijām, savukārt tās rūpējas par imunitāti, palīdz uzsūkties uzturvielām un pasargā mūs no aizcietējumiem (zinājāt? 27% cilvēku, biežāk sievietes un vecāka gadagājuma cilvēki, mokās ar atkārtotiem aizcietējumiem. Kādēļ? Jo trūkst šķiedrvielu, vai arī tās neuzņem regulāri. Kādēļ neuzņem? Jo neapēd ik dienas uzturspeciālistu rekomendētos 400g dārzeņu un augļu. Cik dārzeņu Jūs ik dienas apēdat?) Šķiedrvielas nodrošina ilgāku sāta sajūtu, regulē cukura līmeņa svārstības asinīs, palīdz izvadīt “slikto” zema blīvuma holesterīnu – tas svarīgi, lai saglabātu normālu svaru, neiedzīvotos diabētā vai sirds slimībās (zinājāt? 55% nāves gadījumu Latvijā ir sirds un asinsvadu slimību dēļ. Tik svarīgas ir šķiedrvielas!) Acorus Balance piedāvā 9 dažādus Smart Balance šķiedrvielu kompleksus, lai Jūs varētu lietot sev piemērotāko, uzsākot savu ceļu uz labām pārmaiņām jau šodien pat – ērti pasmeliet no bundžiņas karotīti dienišķo šķiedrvielu, izvēloties

Tīras šķiedrvielas: Acorus Fiber Psyllium vai arī – ar kādu Jums vajadzīgāko papildefektu to apvienot: svara kontroli (Fiber Slim Detox), vai zarnu veselību (Fiber Colon Detox), vai COLON DETOX + fiber škiedrvielas kapsulās, ādas un matu skaistumu (Beauty Collagen šķiedrvielas), aktīva dzīvesveida, muskuļu spēka uzturēšanu (Fiber Active).

Katras bundžiņas pietiek 20 – 30 dienu ilgu kursam, atkarībā no lietošanas biežuma.

Līdzīgi laiku prasa ari šobrīd tik slavenais un daudz apspriestais kolagēns (zinājāt? Kolagēns ir olbaltumviela, kas veido ap 70% no mūsu ādas, un īpaši daudz tā ir arī locītavās, cīpslās un saistaudos) – vajadzēs vismaz 8 nedēļu kursu, lai jūtami un ieraugāmi paaugstinātu kolagēna līmeni. Jo vispirms ķermenis uzņemto kolagēnu izmantos muskuļu un saišu “remontam”, un tikai tad ķersies klāt nagu, matu un ādas skaistuma uzlabošanai. Acorus Balance kolagēns ir šķidrā, ērtāk iedzeramā un ātrāk asimilējamā – šotiņu veidā. Lai kolagēns uzsūktos un darītu savus labos darbus Jūsu locītavās un ādas plus matu skaistumā, svarīgi ir arī papildus saņemt citas vērtīgās vielas, kā piemēram C vitamīnu un hialuronskābi – Acorus Balance Collagen Beauty Shots par to ir gādājis, lietojiet un vairs par to neraizējieties, Acorus Balance kolagēns nostrādās! Turklāt pievienotās minerālvielas palīdzēs gan saistaudu un locītavu “remontā”, gan skaistuma atjaunošanā.

Nu, un tad vēl ir tādi dzīves posmi, kuros Acorus Balance var piedāvāt tūlītēju un ātru atbalstu – tādu, kā slodze to prasa. Piemēram, katru dienu jau sesiju nekārto, vai darbā atvaļinājumā esošu kolēģi neaizstāj, strādājot tā, ka galva kūp. Taču, kad viss notiek ar pilnu sparu, tad nav līdz ģībonim jāpagurst. Ir jālieto Acorus Balance Brain Boost šoti ar žeņšeņu un ginku, un īpašo brahmi jeb bakopas ekstraktu: jau tikai viens pats šotiņš dienā jūtami dos enerģiju un uzlabos tik ļoti šajā periodā nepieciešamās prāta, atmiņas, koncentrēšanās spējas. Sesija vai intensīvais darba cēliens paies mierīgāk, un pēc tam jutīsieties kā cilvēks, nevis kā izspiests sūklis. Protams, jāatrod laiks izgulēties, un doties pastaigā paelpot svaigu gaisu – tas ir tikpat svarīgs atbalsts Jūsu smadzenēm!

Ziema, vīrusu uzvaras gājiens, vai stress un pārgurums liek sevi manīt? Acorus Balance Immuno Shots sastāvs ir īsta spēkavīru komanda, kas aizstāvēs Jūs kā vairogs – plūškoks, C vitamīns, propoliss, mārsils, pirmpiens, ehināceja un reiši sēne iedarbīgi palīdz uzturēt normālu imūnsistēmas darbību.

Ja vien ikdienas skrējienā uz mirkli apstājamies un ieklausāmies, ķermenis saka, kā jūtas. Kur vajadzīga palīdzība, kur papildu atbalsts. Enerģijai, imunitātei, vēderam vai prātam, uz saspringtu dzīves brīdi, vai kāda ieilguša disbalansa sakārtošanai atpakaļ “ommmm” līdzsvarā. Ieklausoties sevī, iepazīsiet šos signālus, un zināsiet, kad vajag savu organismu pabarot ar ko īpašu, papildus atbalstīt - pilnveidojot savu uzturu un dzīvesveidu, un izmantojot par palīgiem Acorus uztura bagātinātājus. Iepazīt un izvēlēties tos ērti te: www.acorusbalance.lv, iegādāties – gan turpat mājas lapā, gan visās aptiekās. Rūpējieties par sevi, tas atmaksāsies! Kā par problēmām, tā par uzlabojumiem ķermenis signalizēs – vēders vairs neburkšķ, vīrusi vairs tā nelīp, matus ķemmējot, ievērosiet, cik skaistāki tie kļuvuši, prāts strādās kā torpēda, padarot ikdienas problēmu risināšanu tik vieglu, kā uzsist knipi – izbaudiet šos patīkamos efektus!

Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu vai veselīgu dzīvesveidu.

Visu produktu piedāvājumu skati un iegādājies vietnē: https://www.acorusbalance.lv/ . Ar kodu JAUNS - 35% atlaide.