Vitamīns iekšējam mieram un saldiem sapņiem

Pastāvīgi uztraukumi par ģimeni un savu „mazo biznesu“ – mazpilsētas konditoreju – un tās darbiniekiem rada nepārtrauktu nemieru: vai bērni neslimos, vai pabeigs gadu ar normālām atzīmēm, kā mūs skars politiskā situācija, vai varēšu samaksāt algas saviem padotajiem un segt komunālos izdevumus…

Pie rīta kafijas, šķirstot iknedēļas preses izdevumu, ieraudzīju žurnālistu veiktu apkopojumu, kas mani ieinteresēja. Izrādās, ka miega kvalitāte un ilgums, kā arī bieža pamošanās nakts laikā var būt saistīta ar C vitamīna deficītu organismā. [1] Virknē pētījumos, kas veikti dažādās valstīs kopš 1971. gada, pētot C vitamīna nepietiekamības saistību ar fizisko un garīgo veselību, secināts ne tikai tas, ka C vitamīns ir vitāli nepieciešams visdažādākajiem orgāniem un to darbībai: smadzenēm, kuņģa un zarnu traktam, endokrīnajai sistēmai, imūnsistēmai, vielmaiņai, saistaudu stiprināšanai u. c., bet arī akcentēta tā saikne ar depresiju un izziņas spējām.[2] C vitamīns mums ir vajadzīgs lai palīdzētu uzsūkties dzelzij, kā arī dziedētu traumas un rētas, likvidētu iztukšojuma sajūtu un līdzīgus simptomus.[3] Un, tā kā cilvēks ir viens no dzīvajām būtnēm, kuru organisms C vitamīnu nesintezē dabīgi un arī neuzkrāj, tas ir regulāri jāuzņem papildus.

Nākamās dienas brīvā brīdī ar kolēģiem pārrunājot satraucošos notikumus un to, kā vispār būt morāli un fiziski gatavam negaidītiem pavērsieniem, ieminējos par žurnālā lasīto. Viena no kolēģēm atsaucās, ka esot šo informāciju jau dzirdējusi iepriekš un jau gadu ne tikai ievēro regulāru dzīves ritmu un sabalansētu uzturu, bet arī papildus uzņem C vitamīnu ar uztura bagātinātāju, tādējādi cenšoties sev nodrošināt kā fizisku, tā emocionālu līdzsvaru.

Iebildu, ka manam jutīgajam kuņģim C vitamīns īsti nepatīk un es pat nevaru iedomāties, kā dienu no dienas vesela gada garumā es varētu uzņemt šo vitamīnu – tad, kad esmu paklausījusi ģimenes ārstam, un C vitamīna tabletes lietojusi, pēc tam vienmēr esmu mocījusies ar dedzinošu sajūtu. Pieredzējusī konditore pasmaidīja un teica: “Ir C vitamīns, un ir C vitamīns! Es lietoju bezskābes variantu – LYL premium C.”

Pa ceļam mājup iegriezos aptieka, un nolēmu palūgt farmaceitei, lai parāda un pastāsta man par minēto C vitamīnu. Vispirms viņa atgādināja, ka šajā gadalaikā, kad organismā uzkrātie vitamīni izsīkst, tos ir jāuzņem regulāri, īpaši joprojām aktuālajā Covid-19 apdraudējumā, un C vitamīns te ir īpaši ieteicams: tas ir spēcīgs antioksidants un lieliski palīdz gan kā profilaktisks līdzeklis aizsardzībai pret vīrusu, gan samazina vīrusa radīto nogurumu, gan paātrina atveseļošanās laiku un palīdz organismam atgūties no vīrusa.[4]

Mudināju farmaceiti izskaidrot man, ar ko kolēģes minētais LYL premium C atšķiras no citiem “brāļiem”. Un tiku iepazīstināta ar farmācijas zīmola LYL love your life® produktu LYL premium C - paaugstinātas efektivitātes, dabiskas izcelsmes bezskābes C vitamīnu, kas gūstot aizvien lielāku popularitāti ne tikai tādēļ, ka ir labvēlīgs kuņģa gļotādai, jo bezskābes kombinācija nepieļauj kuņģa kairinājumu un mazina alerģijas reakcijas iespējamību, bet arī tādēļ, ka LYL premium C ir draudzīgs organismam, jo dienas deva viena līdz divām kapsulām nodrošina vitamīna iedarbību visas dienas garumā. Pateicoties īpašai LYLsmart™ tehnoloģijai, C vitamīns organismā uzsūcas pakāpeniski un tādējādi garantē augstāko iedarbības efektivitāti.

Papildus LYL premium C ir bagātināts ar bioflavonoīdiem - hesperidīnu, kvercetīnu un rutīnu, kas palīdz C vitamīnam uzsūkties organismā: tie aizkavē vitamīna oksidēšanos un sekmē organisma šūnu elpošanu, turklāt tiek uzlabots asins kapilāru stāvoklis, regulēts cukura līmenis asinīs un normalizēts žults sastāvs.[5]

Minētajiem faktoriem vēl pievienojot izturību pret stresu un noguruma mazināšanos, kā arī gluži laikmetīgo atbilstību veģetāriešu un vegānu prasībām, farmaceite mani pārliecināja, ka ir vērts vismaz pamēģināt šo produktu.

Pašlaik rit jau desmitā diena, kopš kapsulas no oranžās kārbiņas ir mana ikrīta rituāla sastāvdaļa. Apzinos, ka ir pāragri paust secinājumus, taču guļu ciešāk, jūtos līdzsvarotāka un stājos pretī ikdienas izaicinājumiem ar smaidu.

Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Reklāmas raksts sadarbībā ar SIA "Ozermedia".