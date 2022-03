Galvenais nāves iemesls pasaulē: 5 lietas, ko vari darīt, lai novērstu sirds un asinsvadu slimību risku

Kaut arī šīs slimības parasti skar gados vecākus cilvēkus, pirmās izmaiņas sirds un asinsvadu sistēmā sākas ievērojami agrāk, īpaši aterosklerozes gadījumā. Tādēļ ir ļoti būtiski novērst aterosklerozes attīstību, mazinot visus novēršamos riska faktorus ar veselīgu uzturu, fiziskajām aktivitātēm un izvairoties no smēķēšanas, pārmērīgas alkohola lietošanas un pastāvīga stresa.

1. Veic sirds veselības pārbaudes

Daži no galvenajiem sirds slimību riska faktoriem, tostarp augsts asinsspiediens un augsts holesterīna līmenis, ir lietas, kas regulāri jāpārbauda, dodoties pie ārsta. Sirds veselības pārbaudē tiek apkopota informācija par jūsu riska faktoriem un novērtēta iespējamība, ka turpmākajos piecos gados varētu attīstīties sirds slimība. Ģimenes ārsts var izmantot šo informāciju, lai noteiktu, vai jums ir jāmaina dzīvesveids un vai jums būtu noderīgi profilaktiski medikamenti, lai pazeminātu asinsspiedienu un holesterīna līmeni.

2. Atmet smēķēšanu

Pastāvīga smēķēšana rada sirdsdarbības paātrināšanos, arteriālā asinsspiediena paaugstināšanos, palielinot hipertensijas risku, artēriju sieniņu bojājumus, kā arī var izraisīt stenokardijas lēkmes vai miokarda infarktu. Īpaši negatīva ietekme uz sirds un asinsvadu veselību smēķēšanai ir kombinācijā ar citiem riska faktoriem: paaugstinātu holesterīna līmeni, paaugstinātu asinsspiedienu un lieko svaru vai aptaukošanos. Šāda kombinācija palielina aterosklerozes un infarkta risku.

3. Uzlabo uztura paradumus

Nepareizs uzturs, liekais svars un aptaukošanās palielina risku saslimt ar kādu no sirds slimībām. Neatkarīgi no vecuma cilvēks pieņemas svarā, ja uzņemtais kaloriju daudzums pārsniedz patērēto kaloriju daudzumu. Tas nozīmē, ka neizmantotās kalorijas jeb enerģija pārvēršas taukos un izgulsnējas ķermenī – uz gurniem, uz vēdera, krūtīm un citur. Tauki nogulsnējas arī ap iekšējiem orgāniem – sirds rajonā, ap zarnām, un apgrūtina to darbību. Ja ķermeņa masa ir palielināta, papildu risku var radīt arī tauku izvietojums. Lielāks risks saslimt ar iepriekš minētajām slimībām ir, ja tauki pārmērīgi uzkrājas vidukļa daļā, nekā tad, ja tauki uzkrājas uz gūžām un augšstilbos. Atslēgas vārdi – sabalansēts uzturs ik dienu! Nav ieteicams izvēlēties radikālas diētas, kas pārāk stingri ierobežo enerģijas uzņemšanu vai arī izslēdz kādas produktu grupas no ēdienkartes.

4. Ierobežo sāls patēriņu

Sālim ir vistiešākā saistība ar paaugstinātu asinsspiedienu, radot arteriālās hipertensijas, insulta, sirds slimību risku. Sāls daudzums uzturā būtu jāsamazina līdz tējkarotei jeb 5 – 6 g dienā. Ja Jums ir paaugstināts holesterīna līmenis vai asinsspiediens, sāls patēriņš ir jāierobežo līdz 1,5 g dienā. Atcerieties – gandrīz visi rūpnieciski ražotie produkti satur pārlieku daudz sāls. Lai uzlabotu ēdiena garšu, kardiologi iesaka lietot dažādas dabiskās garšvielas un zaļumus.

5. Kusties

Fiziskās aktivitātes ir viens no būtiskākajiem sirds un asinsvadu veselības nosacījumiem. Pastāv cieša saikne starp nepietiekamu fizisko aktivitāti un saslimstību ar sirds un asinsvadu slimībām. Mazkustīgs dzīvesveids samazina organisma funkcionālās iespējas, palēnina vielmaiņu. Palielinās ķermeņa masa un līdz ar to pieaug risks saslimt ar neinfekciju slimībām, tostarp ar sirds un asinsvadu slimībām.