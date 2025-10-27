Ilustratīvs attēls. Avārija notika šā gada 10. oktobrī ap pulksten 07.47.
Sabiedrība
Šodien 16:40
Valsts policija aicina atsaukties lieciniekus sadursmei, kurā dzīvību zaudēja riteņbraucējs
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju par sadursmi, kas 10. oktobrī Rīgā laupīja kāda riteņbraucēja dzīvību.
"Šā gada 10. oktobrī ap pulksten 07.47 Rīgā, Granīta ielā 13A notika sadursme starp automašīnu "KIA" un velosipēdu "Cyclo Cross". Velosipēda vadītāja minētajā ceļu satiksmes negadījumā guva miesas bojājumus un tika nogādāta medicīnas iestādē, kur vēlāk no gūtajiem traumām mira," norāda Valsts policija. Ikvienu, kas var sniegt noderīgu informāciju par sadursmi likumsargi aicina ziņot pa tālruņa numuru 67219781, 27081537 vai 112.