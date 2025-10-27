Valsts policija aicina atsaukties lieciniekus sadursmei, kurā dzīvību zaudēja riteņbraucējs
foto: LETA
Ilustratīvs attēls. Avārija notika šā gada 10. oktobrī ap pulksten 07.47.
Sabiedrība

Valsts policija aicina atsaukties lieciniekus sadursmei, kurā dzīvību zaudēja riteņbraucējs

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju par sadursmi, kas 10. oktobrī Rīgā laupīja kāda riteņbraucēja dzīvību.

Valsts policija aicina atsaukties lieciniekus sadu...

"Šā gada 10. oktobrī ap pulksten 07.47 Rīgā, Granīta ielā 13A notika sadursme starp automašīnu "KIA" un velosipēdu "Cyclo Cross". Velosipēda vadītāja minētajā ceļu satiksmes negadījumā guva miesas bojājumus un tika nogādāta medicīnas iestādē, kur vēlāk no gūtajiem traumām mira," norāda Valsts policija. Ikvienu, kas var sniegt noderīgu informāciju par sadursmi likumsargi aicina ziņot pa tālruņa numuru  67219781, 27081537 vai 112.

Tēmas

SadursmeRīgaValsts policijaKIA

Citi šobrīd lasa