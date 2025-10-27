Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis iepriekš nodarbojies ar airēšanu.
Politika
Šodien 16:29
Iekšlietu ministru skārušas veselības likstas - viņš atradīsies īslaicīgā prombūtnē
Senas sporta traumas dēļ iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis atradīsies īslaicīgā prombūtnē.
"Ņemot vērā nepieciešamību novērst senas sporta traumas ietekmi, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) no rītdienas, 28. oktobra, būs īslaicīgā prombūtnē," paziņojusi iekšlietu ministrija. Viņa amata pienākumus īslaicīgās prombūtnes laikā pildīs Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars.
Kozlovskis 80. gados pabeidza Murjāņu sporta internātskolas Dubultu filiāli, kur viņa specializācija bija airēšana. Tāpat viņš 90. gadu sākumā ieguva sporta pedagoga izglītību Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Ministrs iepriekš medijiem paudis, ka sports ir viņa vaļasprieks un vēl 2017. gadā viņš norādīja, ka vēl joprojām hobija līmenī spēlē futbolu, hokeju un basketbolu.