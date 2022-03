Tik ļoti vērtīgā naktssveces eļļa: kas jāzina par tās lietošanu

Pateicoties tās bagātīgajam un vērtīgajam sastāvam, šo eļļu kā uztura bagātinātāju iesaka gan pie ginekoloģiskām, gan endokrinoloģiskām problēmām, arī lai uzlabotu ādas stāvokli, mazinātu sāpes locītavās un regulētu holesterīna līmeni asinīs. Par to, kas naktssveces eļļā ir tik vērtīgs, skaidro aptieku tīkla Apotheka sertificēta farmaceite Alīna Fleišmane.

Bagātīga nepiesātināto taukskābju buķete

Divgadīgais naktssveču dzimtas (Onagraceae) lakstaugs nāk no Ziemeļamerikas, bet naktssveces eļļas sniegtie labumi jau sen zināmi arī pie mums. Dabā šis augs zied dzelteniem, krāšņiem ziediem, bet naktssveces īstais “zelts” slēpjas tās sēkliņās, no kurām iegūst eļļu. Sēklās ir 70% linolskābes, 9% linolēnskābes, līdz pat 10% oleīnskābes, aptuveni 7% palmitīnskābes un līdz 3% stearīnskābes – katra no šīm vielām dod savu artavu veselībai, zina stāstīt farmaceite Alīna Fleišmane:

“Pateicoties linolskābei, tiek veicināts šūnu atjaunošanās process, mazināti iekaisuma procesi, stabilizēta nervu sistēma un stimulēta laimes hormona serotonīna veidošanās. Linolēnskābe ir tā, kas piedalās smadzeņu šūnu reģenerācijā, reproduktīvo funkciju uzturēšanā, bet oleīnskābe pazemina asinsspiedienu, normalizē sirds-asinsvadu sistēmas darbību, stimulē nervu šūnu attīstību kā arī veic antioksidatīvās funkcijas. Savukārt palmitīnskābe, kas ir naktssveces eļļas sastāvā, veicina kalogēna, elastīna un hialuronskābes izstrādi un bremzē šūnu novecošanās procesus. Savukārt stearīnskābe sekmē ādas tvirtumu, stimulē ādas mitrināšanu un veicina šūnu atjaunošanos.”

Sievietēm regulē ciklu un hormonus

Ne velti naktssveces eļļa tiek dēvēta arī par “sieviešu eļļu”, jo tās sastāvā esošā neaizvietojamā taukskābe gamma-linolēnskābe (tautā dēvēta arī par omega-6) organismā piedalās hormonu sintēzē, mazinot nepatīkamās sajūtas, kas rodas hormonu līdzsvara izmaiņu rezultātā.

“Tādēļ naktssveces eļļu iesaka lietot sievietēm, kuras cieš no izteikta premenstruālā sindroma jeb tā sauktā PMS, kas izpaužas ar sāpēm, vieglu aizkaitināmību, sliktu garastavokli, nogurumu, vājumu, krūšu piebriešanu. Eļļas lietošana iedarbojas nomierinoši, harmonizē, līdzsvaro. Arī menstruāciju laikā lietojot naktssveces eļļu kā uztura bagātinātāju, tā palīdz uzlabot ne tikai pašsajūtu, bet arī noregulēt menstruālo ciklu,” teic farmaceite Alīna Fleišmane, uzsverot, ka kombinācijā ar B6 un E vitamīnu naktssveces eļļa spēj atvieglot pašsajūtu arī sievietēm premenopauzes periodā, mazinot karstuma viļņus, pastiprinātu svīšanu, nervozitāti un straujas garastāvokļa svārstības. Savukārt ginekoloģijā naktssveces eļļu kā palīgterapijas līdzekli dažkārt iesaka lietot tām pacientēm, kurām jāārstē endometrioze, polipi vai cistas.

Mitrina un uzlabo tonusu

Gadiem ejot, nepiesātināto un vērtīgo taukskābju sintezēšanās organismā neizbēgami mazinās, tāpēc pienāk brīdis, kad jādomā kā tās uzņemt papildus. Tiklīdz organismā būs sācies vērtīgās taukskābes gamma-linolēnskābes deficīts, sāksies dažādas ar ādas stāvokli un matiem saistītas problēmas.

“Savukārt lietojot naktssveces eļļu, var uzņemt gamma-linolēnskābi, kas nodrošina, lai āda tiek intensīvi mitrināta, arī labāk pasargāta no apkārtējās vides nelabvēlīgās ietekmes,” uzsver farmaceite. Dažkārt naktssveces eļļu dermatoloģijā iesaka arī pacientiem ar atopisko dermatītu, kad āda ir ļoti sausa, lobās, plaisā, kā arī tā noder, lai ārstētu acne radītos bojājumus, mazinātu ādas raupjumu. Protams, naktssveces eļļu var lietot arī tad, ja sūdzību nav – profilakses nolūkos. Tā kā eļļas sastāvā ir arī linolēnskābe, palmitīnskābe un stearīnskābe, to lietojot regulāri, var atgūt taukskābju līdzsvaru organismā un drīz vien uzlabojas arī ādas vispārējais stāvoklis, tā kļūst elastīgāka, tvirtāka, dabiski mitrināta. “Kā mēdz teikt – naktssveces eļļa piešķir ādai mirdzumu,” piebilst Alīna Fleišmane.

Kas vēl jāzina par naktssveces eļļas lietošanu:

Ja naktssveces eļļu vēlas lietot profilaksei, ieteicamā dienas deva pieaugušajiem ir 1000 mg-2000 mg.

Saslimšanu gadījumā var lietot lielākas devas – no 2000 mg līdz pat 6000 mg, par to iepriekš konsultējoties ar ārstu.

Lai veicinātu naktssveces eļļas pozitīvo iedarbību ādas un matu veselības uzlabošanā, vēlams to lietot kombinācijā ar A vitamīnu, E vitamīnu un biotīnu.

Naktssveces eļļu drīkst lietot arī bērni no 12 gadu vecuma.

Ja ir epilepsija, naktssveces eļļu lietot nedrīkst!

Grūtniecības un zīdīšanas periodā naktssveces eļļas lietošana obligāti jāsaskaņo ar savu ārstu, izvērtējot, vai šajā periodā to būtu nepieciešams darīt.

Ar naktssveces eļļu jāuzmanās arī tiem, kam ir nosliece uz asiņošanu vai kuri lieto asinis šķidrinošus līdzekļus. Omega-6 taukskābēm, kas ir naktssveces eļļas sastāvā, arī piemīt asinis šķidrinoša iedarbība.

Jāņem vērā, ka vienmēr pastāv individuāla nepanesība, kas var izpausties kā alerģiska reakcija. To novērojot, nekavējoties jāpārtrauc uztura bagātinātāja lietošana.