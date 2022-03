Atklāts vēl viens dzīvību glābjošs medikaments, ko varētu pielietot Covid-19 ārstēšanā

Tās ir zāles, ko parasti lieto vidēji smaga līdz smaga aktīva reimatoīdā artrīta ārstēšanai pieaugušiem pacientiem– baricitinibs.

Pētījumi liecina, ka tas var samazināt nāves risku par aptuveni piektdaļu pacientiem, kuriem nepieciešama stacionāra aprūpe smaga Covid-19 gadījumā.

Pētnieki norāda, ka šo medikamentu varētu izmantot kopā ar citām Covid-19 ārstēšanas metodēm, piemēram, glikokortikoīdu deksametazonu, lai glābtu vēl vairāk dzīvību.

Lielbritānijas Nacionālais veselības dienests (NHS) drīzumā varētu ieviest medikamentu Covid-19 ārstēšanai, balstoties uz daudzsološa pētījuma rezultātiem.

Veselības un sociālās aprūpes sekretārs Sajids Javids sacīja: "Liels paldies visiem pētniekiem, ārstiem un brīvprātīgajiem, kas iesaistīti šajā darbā. Mūsu medicīnas un zinātnes eksperti tagad izskatīs rezultātus, pirms tiks pieņemti lēmumi par nākamajiem soļiem."

Lai gan vakcīnas ir paveikušas lielisku darbu, lai samazinātu infekciju skaitu un aizsargātu dzīvības, daži cilvēki joprojām ļoti smagi saslimst ar Covid-19.

Viens no pacientiem, kas piedalījās pētījumā – 51 gadu vecais Marks Rivers no Kembridžas sacīja, ka slimnīcā pavadījis mēnesi, izmantojot elpošanas atbalstu. Bojājumi bija attīstījušies abās plaušās: “Es piekritu piedalīties pētījumā, jo zināju, ka neatkarīgi no tā, kas ar mani notiks, daru kaut ko nozīmīgu sabiedrības veselības labā. Esmu patiesi gandarīts par baricitiniba rezultātiem un ceru, ka tas sniegs veselību un pat dzīvību daudziem Covid-19 smagi slimajiem pacientiem!”.

Sadzīvojot ar Covid-19 jau labu laiku, atklāti daudz medikamenti, kas var palīdzēt cīņā ar infekciju. Pretiekaisuma līdzekļi, kas aptur imūnsistēmas pārmērīgu reakciju ar nāvējošām sekām, pretvīrusu zāles, kas apgrūtina koronavīrusa vairošanos organismā, antivielu terapijas, kas imitē imūnsistēmu, lai uzbruktu vīrusam.

