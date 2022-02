Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju neveic D vitamīna analīzes, noskaidrots aptaujā

Pēdējā gada laika D vitamīna analīzes ir veikuši 31% aptaujāto vīriešu un 59% sieviešu.

Pētījums liecinot, ka D vitamīna analīžu veikšanas aktivitāte ar gadu pieaug. Aktīvākie D vitamīna analīžu veicēji ir vecuma grupā no 55 līdz 74 gadiem, no kuriem 53% ir veikuši šādas analīzēs pēdējā gada laikā. Savukārt visretāk D vitamīnu analīzēs pēdējā gada laikā pārbaudījuši respondenti vecumā no 18 līdz 25 gadiem, no kuriem šādas analīzes veikuši 25% respondentu.

Aptauja neatklāj būtisku atšķirību D vitamīna analīžu veikšanā latviešu un krievvalodīgo respondentu vidū. Visbiežāk D vitamīna analīzes veic respondenti no Ventspils un Jūrmalas, bet visretāk - respondenti no Rēzeknes un Liepājas.