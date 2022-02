Vai vakcīnskeptiķu viedoklis ietekmē bērnu vakcinācijas aptveri? Skaidro speciālisti

Gan Rīgas Dzemdību nama (RDN) neonatoloģe Ilona Gulbe, gan Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja profesore Dace Zavadska norādīja, ka vakcīnas noliedzēju viedokļi vai publikācijas neietekmē jauno vecāku domas par bērnu vakcinēšanu pirmajos dzīves gados.

Ir dažādas vakcīnas, ko iespējams ievadīt bērnam neilgi pēc viņa nākšanas pasaulē, taču tikai viena ir obligāta - vakcīna pret tuberkulozi, skaidroja RDN neonatoloģe. Katru gadu aptuveni 2% jauno vecāku atsakās vakcinēt bērnu pret tuberkulozi, taču pandēmijas ietekmē atteikumu skaits nav pieaudzis un neviena vecāku atteikuma argumentācija nav bijusi saistīta ar antivakseru ideoloģiju, stāstīja Gulbe.

BKUS Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja prof. Dace Zavadska minēja, ka, salīdzinot Imunizācijas valsts kalendāra vakcinācijas aptveres rādītājus un Ģimenes vakcinācijas centra pieredzi Covid-19 pandēmijas laikā un pirms tā, var secināt, ka nav mazinājusies vakcinācijas aptvere ne zīdaiņu, ne arī vēlākā vecumā.

Vecāku argumentācija saistībā ar nevēlēšanos vakcinēt bērnu pret tuberkulozi mēdz būt dažāda, taču biežākais iemesls ir, ka vecāki iepriekšējo bērnu nav vakcinējuši uzreiz, bet vēlāk vai ka viņu ģimenes ārsts ir ieteicis bērnu nevakcinēt uzreiz, bet nogaidīt, pauda Gulbe.

Saskaņā ar vakcinācijas kalendāra datiem Latvijā kopumā ir bijusi laba vakcinācijas aptvere, atzina Zavadska. Viņa piebilda, ka, ja sāktu samazināties vakcinācijas aptvere un palielinātos nevakcinēto cilvēku skaits, palielinātos uzņēmīgo indivīdu skaits uz konkrēto infekciju, kas varētu rezultēties gan ar inficēšanās gadījumu skaita pieaugumu, gan konkrētās infekcijas uzliesmojumos.

"Pirms vairākiem gadiem to mums parādīja masalu uzliesmojums, kurš bija novērojams gan Eiropā, gan Latvijā. Pēc pēdējā masalu uzliesmojuma Latvijā ir gājis bojā viens bērns," skaidroja Zavadska.

RDN neonatoloģe pauda, ka vakcīna strādā pret konkrētās infekcijas slimības nāvējošām formām, bet, atsakoties no vakcīnas, var būt gadījumi, ka kādam bērnam var nepaveikties, jo no infekcijas slimībām neviens cilvēks nav pasargāts.

"Vēl neviens nav radījis tādu vakcīnu pret tuberkulozi, kas pasargātu no jebkuras tuberkulozes formas, uz to pamatojas arī antivakseri, ka, lūk, vakcīna jau nevar pasargāt pilnībā. Pilnībā tā tiešām nevar pasargāt, taču no ļoti smagām slimības formām vakcīna tomēr pasargā," piebilda neonatoloģe Gulbe.

