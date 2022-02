“Prognoze par tālāko omikrona izplatību varētu būt stipri laba,” pauž infektoloģe Vīksna

Infektoloģe, profesore Ludmila Vīksna “Latvijas Radio” uzsver – prognoze par tālāko omikrona izplatību varētu būt stipri laba.

“Ja mēs runājam par šī brīža situāciju, tad ir jāsaka, ka saskaņā ar laboratorijas informāciju omikrons pamazām sāk prevalēt. Ar to es gribu teikt, ka iepriekšējais vīrusa paveids delta ir daudz mazākam skaitam pacientu, nekā bijis līdz šim. Pacientiem ir izmainījusies arī klīniskā aina – sūdzības un patoloģijas, kas šiem cilvēkiem ir, inficētiem ar dažādiem vīrusiem [paveidiem], ir diezgan atšķirīgas. Tam ir arī tādas pozitīvas sekas – respektīvi, intensīvās terapijas nodaļas un reanimācijas nodaļas šobrīd ir mazāk noslogotas ar smagiem slimniekiem,” pauž Vīksna.

Otrs jautājums ir par to, ka omikrona varianta gadījumā ļoti daudziem inficēšanās notiek tikai kā inficēšanās, bez klīniskās simptomātikas.

Runājot par omikrona paveida tālāko izplatībo, Vīksna norāda: “Patiesībā tā teorija man ir drusku aizgūta no Latvijas virusologiem, un es pilnīgi piekrītu. Teorētiski vajadzētu būt tā, ka ar šo vīrusu inficēsies ļoti daudzi iedzīvotāji, tā ka šie cilvēki iegūs papildu imunitāti vai vienkārši imunitāti, un līdz ar to tam vīrusam mūsu vidē vairs nebūs īsti, kur ieperināties. Līdz ar to tā prognoze varētu būt stipri laba.”.