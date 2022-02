Omega-3 taukskābes meklējiet krila eļļā

Ir zināms, ka omega-3 ir neaizstājamas taukskābes: tās ietekmē kaulu un locītavu slimību ārstēšanu un profilaksi, var pasargāt no sirds un asinsvadu slimību riska, veicina acs tīklenes, sirds, smadzeņu un nervu šūnu darbību un vispār ir vitāli nepieciešamas pilnvērtīgai organisma augšanai un attīstībai (vairāk par to var izlasīt, piemēram, šeit: [1]). Tāpat, kas man kā daiļā dzimuma pārstāvei ir īpaši svarīgi, tās pasargā ādu no skarbajiem laikapstākļiem ziemā un saules ultravioleto staru iedarbības vasarā, kā arī gādā, lai tā būtu pietiekami mitrināta un gluda. [2]

Līdz pagājušā gada nogalei omega-3 uzņēmām tradicionāli – zivju eļļas veidā. Tomēr no dēlu puses saņēmu pretenzijas par nepatīkamo aromātu, eļļas pudeli atverot. Arī vīrs sūdzējās par nelāgām atraugām pēc zivju eļļas uzņemšanas. Tāpēc nolēmu painteresēties, ko nozīmē manu vīriešu “apviebtā” zivju smaka un vai ir kāds cits risinājums.

Kādā rakstā bija izskaidrots, ka nepatīkamā sasmakuma iemesls ir produkta oksidācija un, lai to mazinātu, zivju eļļai tiek pievienoti papildu aromatizētāji. ASV veiktā pētījumā bija noskaidrots, ka dažās pasaulē pieejamās zivju eļļās pieļaujamais sasmakuma līmenis pārsniegts pat 11 reizes, un kopumā pasaulē kopš 2015. gada novērots, ka no visiem zivju eļļas produktiem vienā piektajā daļā oksidācijas līmenis ir pārlieku augsts [5]. Tas nozīmē, ka, pērkot aptiekā, mums ir vismaz viena no piecām iespējām tikt pie eļļas ar netīkamu aromātu.

Likumsakarīgi, ka mana motivācija uzzināt par citiem vērtīgo taukskābju avotiem momentāni pieauga. Izrādījās, ka ir vēl kāds jūras produkts, kas pārbagāts ar omega-3 – krils. Krili ir mazītiņi Antarktīdas vēžveidīgie, kas dzīvo planktonā atklātos okeāna ūdeņos un ir pastāvīgs uzturs daudziem pasaulē tīrāko ūdeņu iedzīvotājiem: vaļiem, roņiem, pingvīniem, putniem, zivīm. Tāpēc krila eļļa tiek uzskatīta par pilnīgāko omega-3 formu. Krila eļļas taukskābes no zivju eļļā esošajām atšķiras ar struktūru, un tas ietekmē veidu, kā mūsu organisms izmanto omega-3: krila eļļas taukskābēm ir mūsu organisma šūnām daudz līdzīgāka fosfolipīdu forma, tāpēc tās „sadraudzējas“ vienā mirklī – respektīvi, organisms tās daudz labāk absorbē un paņem no tām vērtīgāko [3].

Uzzināju arī to, ka krila eļļa ir bagāta ar patlaban spēcīgāko zināmo antioksidantu – astaksantīnu, kas ir jaudīgs cīnītājs pret brīvo radikāļu radītajiem šūnu bojājumiem, efektīvi paaugstina kolagēna saturu organismā un paātrina mikrotraumu dzīšanu [4]. Tas izklausījās ļoti rosinoši – omega-3 ar pievienoto vērtību!

Atlika vien noskaidrot, kā krila eļļai ir ar blaknēm – smaku un ietekmi uz kuņģi –, tāpēc devos uz aptieku. Farmaceite pavēstīja, ka jau vairākus gadus pircēju vidū vispopulārākā ir vietējā farmācijas uzņēmuma LYL love your life® krila eļļa LYL Krill Oil – pilnīgākā, tīrākā un inovatīvākā omega-3 uzņemšanas forma bez specifiskā zivju aromāta, pēcgaršas un atraugām. Man priekšā uz letes tika nolikta virkne LYL produktu purpurkrāsas iepakojumos:

LYL Krill Oil – tīra krila eļļa, ideāls omega-3 avots, pieejams iepakojumos ar 30 un 60 kapsulām (nolēmu, ka savam skaistumam un ilgmūžībai sev ņemu šo!);

LYL Krill Oil B ACTIV – ar B2, B4, B6,B7, B9, B12 vitamīniem bagātināta krila eļļa (mans vīrs, kas joprojām spēlē basketbolu, to novērtēs!),

LYL Krill Oil KID – krila eļļa želejas lācīši ar augļu garšu (jau dzirdu bērnu sajūsmas spiedzienus!), papildināti ar C, D3, A un E vitamīniem bērnu imūnsistēmas spēcināšanai un augšanai.

Lieki teikt, ka toreiz izgāju no aptiekas ar visiem trim LYL Krill Oil veidiem, kā arī šomēnes iegriezīšos aptiekā pēc šiem produktiem vēlreiz – un to pašu iesaku darīt arī jums!

Februārī LYL Krill Oil pieejams aptiekās un interneta aptiekās, kā arī www.lyl.eu ar atlaidi -20%

