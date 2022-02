Vienkārša procedūra asākai redzei

Kad cilvēki sasniedz 40 gadu vecumu, arī acu tīklenes gaismas uztvērēju (fotoreceptoru šūnu spēkstacijas), mitohondriji sāk justies noguruši un nespēj ražot pietiekami daudz enerģijas. Tāpēc nepārsteidz fakts, ka novecojot, kad tīklenes enerģijas apgāde ir samazinājusies par 70%, arī redzes spējas strauji mazinās, skaidro pētījuma autors, Londonas Universitātes koledžas (UCL) oftalmoloģijas profesors Glens Džefrijs.

Jau no iepriekšējiem eksperimentiem ar pelēm, kamenēm un augļu mušiņām drozofilām zinātniekiem jau bija skaidrs, ka mitohondriji pozitīvi reaģē uz tumšsarkanu gaismu diapazonā no 650 līdz 900 nanometriem un acu energoapgāde palielinās. Atlika noskaidrot, vai tas attiecas uz cilvēkiem.

Eksperimentālajā grupā bija vīrieši un sievietes vecumā no 34 līdz 70 gadiem ar normālu krāsu redzi, kuri neslimo ar specifiskām acu slimībām. Visi 20 brīvprātīgie (13 sievietes un 7 vīrieši) saņēma trīs minūšu ilgu tumšarkanās gaismas procedūru no pulksten 8 līdz 9 rītā ar LED ierīci, kas izstaro gaismas viļņus 670 nanometru diapazonā. Pēc trim stundām zinātnieki izmērīja viņu krāsu redzes parametrus. Ar 10 dalībniekiem līdzīgus mērījumus atkārtoja pēc nedēļas.

Rezultātā konstatēts krāsu redzes uzlabojums vidēji par 17%, kas ilga nedēļu, savukārt gados vecākiem brīvprātīgajiem uzlabojums sasniedza pat 20% un arī ilga vismaz nedēļu.

Tomēr, kad seši no sākotnējās brīvprātīgo grupas veica to pašu procedūru dažus mēnešus vēlāk, taču ne no rīta, bet no pulksten 12..00 līdz 13.00, uzlabojumi netika novēroti.

Arī agrākie eksperimenti ar iecienītu ģenētiķu modeli augļu mušiņām drozofilām, pierādīja, ka mitohondriji strādā pēc stingra grafika un nereaģē uz dienā veiktu apstarošanu ar tumšsarkano gaismu.

Tā kā procedūrā izmantotās tumšsarkanās gaismas intensitāte nepārsniedz ikdienas gaismas intensitāti, tā ir droša cilvēkiem.