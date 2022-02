Satiec savu farmaceitu

Vai pandēmijas laikā ir radušās kādas būtiskas izmaiņas farmaceita ikdienā?



– Farmaceita primārais uzdevums ir būt ekspertam un konsultantam savā jomā, tātad veselības jautājumos. Pandēmijas laikā psiholoģiskā noturība un konsultācijas ir īpaši svarīgas, jo mēs kā veselības aprūpes speciālisti esam pirmie, ar kuriem klients var konsultēties un saņemt rekomendācijas par zāļu lietošanu, veselību veicinošiem un uzturošiem līdzekļiem.

Pašreiz aktuāli ir produkti imunitātei, pretvīrusu līdzekļi, Cenšamies konsultēt cilvēkus, izjautāt, ieteikt, lai tiešām tas, ko pircējs iegādājas, viņam palīdzētu. Komunikācijas prasmes, spēja uzklausīt, uzdot pareizos jautājums – tā ir mūsu ikdiena. Farmaceits ir kompetents padomdevējs ne tikai par zālēm un to lietošanu, bet arī par veselīgu dzīvesveidu un dzīves kvalitātes uzturēšanu.

Vai aptiekas darbā ir jaunas un pozitīvas iezīmes?



– Farmaceits ir viens no sabiedrībai visplašāk pieejamajiem veselības aprūpes speciālistiem. Pie farmaceita var tikt bez pieraksta, uzreiz un tūlīt, nu varbūt ar mazu rindiņu pie aptiekas. Nereti farmaceits ir gandrīz vienīgais, pie kā cilvēks var nokļūt, lai saprastu, ko darīt tālāk, kā ārstēties.

Dažreiz klienti kautrējas jautāt, vai arī viņiem šķiet, ka visu zina, bet tad, kad farmaceits uzdod papildu jautājumus, atklājas, ka tā nemaz nav. Tāpēc iesaku klientiem nekautrēties, nākt jautāt un rast risinājumus savai aktuālajai problēmai. Neraugoties uz pienākumu apjomu, mēs palīdzam. Ir patīkami saņemt atgriezenisko saiti – dzirdēt no klientiem pozitīvus vārdus par to, ka esam palīdzējuši.



Informācijas apjoms ir ļoti liels, dažreiz klients apjūk, tāpēc prieks, ka varam vienkāršā un saprotamā veidā apmeklētājiem izstāstīt par pareizu vitamīnu, dabas vielu lietošanu un to mijiedarbību ar zālēm. Daudz mītu nākas dzirdēt par imunitātes stiprināšanu, pandēmijas laikā šādas konsultācijas jāsniedz visai bieži. Cilvēki apjūk plašajā piedāvājumā un produktu izvēlē, arī par pareizām devām un kombinācijām, tādēļ ar prieku jautājam un izglītojam pacientus, piemēram, par pareizu D vitamīna lietošanu, tā kontroles parametriem. Skaidrojam, kad un kāpēc nepieciešams C vitamīns vai cinks, un kādas būtu optimālās devas un lietošanas ilgums.

Vai aptiekā jūtat, ka cilvēkos pieaudzis satraukums, nervozitāte?



– Pašā pandēmijas sākumā tas bija ļoti izteikti. Ne tikai pircēji, bet arī darbinieki bija ļoti uztraukti, stresa pārpilni, valdīja liela neziņa. Jo neviens nezināja, kas tālāk notiks, kā labāk pasargāties no vīrusa. Tagad jau esam saraduši ar situāciju, mākam dzīvot ierobežojumu apstākļos, daudzi, šķiet, ir tik ļoti pieraduši, ka pat neievēro minimālās prasības, pakļaujot sevi riskam saslimt un tādējādi apdraudot arī citus.



Aptiekas klienti ir ļoti dažādi – gan satraukuma līmeņa ziņā, gan informētības ziņā. Mums kā profesionāļiem ir vēlme palīdzēt un ieteikt efektīvāko variantu, bet ne vienmēr mūs sadzird. Stress ilgtermiņā veselībai nodara lielu kaitējumu, mēs to pat nenojaušam. Pašreiz klientu vidū ir bieži redzama, jūtama emocionālā nestabilitāte. Ja saslimst ar Covid–19, būtiska ir stresa noturība, lai organisma pareiza imūnā atbilde spētu cīnīties ar vīrusu.

Kāda ir pacientu informētība par Covid-19 pandēmiju?



– Informācijas par Covid-19 ir ļoti daudz, turklāt tā ik pa laikam mainās. Farmaceits palīdz tajā visā labāk orientēties, neapjukt.



Ir daļa aptiekas klientu, kuri seko aktualitātēm un visu pārzina, reizēm pat varbūt jūtas šķietami gudrāki par speciālistiem. Citi par to vispār neaizdomājas, nekam tādam nepievērš uzmanību. Farmaceits ikvienam var sniegt informāciju, palīdzēt izvēlēties vajadzīgo, ļaut saprast, kā konkrētais medikaments, uztura bagātinātājs vai medicīnas prece var būt noderīga. Arī tam, kurš šķietami visu zina, farmaceits var pārjautāt, vai itin viss ir skaidrs par zāļu devām, lietošanu un dažādu medikamentu kombinācijām, lai, iespējams, tajā visā kaut ko koriģētu, var pajautāt arī no tās puses, par ko klients varbūt pat nav iedomājies.

Kādi ir raksturīgākie jautājumi, ko farmaceitam uzdod Covid-19 pandēmijas laikā?



– Kā jau teicu –daudzus interesē profilakse, un te nu farmaceits var labi palīdzēt, izvēloties atbilstošāko līdzekli un koriģējot to, atkarībā no klienta iespējām un piekrišanas. Ja cilvēks ikdienā seko savas veselības stāvoklim un regulāri nodod asins analīzi, tad izvēle ir vieglāka, jo izmeklējuma rezultāti parāda, kas ir nepieciešams – kādi mikroelementi, vitamīni vai kas cits.

Bieži pircējs vaicā, kas var palīdzēt, ja kāds mājinieks vai draugs ir saslimis. Tad farmaceits iztaujā par pirmajām pazīmēm, simptomiem, palīdz izvēlēties medikamentus, ja tādi ir nepieciešami, izskaidro visu par lietošanu. Jāzina arī par šā cilvēka hroniskām slimībām, ja tādas ir, par zālēm, ko viņš lieto regulāri, lai vīrusa saslimstība neizraisītu vēl ko smagāku.

Tas ir farmaceita ikdienas darbs – saredzēt kopainu, tātad ieteikt nepieciešamo, ņemot vērā medikamentus, ko cilvēks jau lieto.



Nākas dzirdēt jautājumus, kā efektīvi un ātri nodrošināt “aizsargkupolu”, kā stiprināt organismu. Te nu jāskaidro par kompleksu pieeju un pasākumu kopumu savai veselībai. Daudzi jautā par imunitāti stiprinošiem produktiem, par to, kas jauns parādījies tirgū, kādi ir ieteikumi veselības stiprināšanai – īpaši šajā vīrusu laikā.

Kopš kovida ēras sākuma daudz skaļāk, vairāk izskan imunitātes termins. Vai sabiedrība izprot imunitātes lomu?



– Jā, cilvēki par to aizdomājas daudz vairāk. Pašā sākumā vienīgais, kā varējām sevi aizsargāt, bija pašaizsardzības līdzekļi un imunitāti stiprinošie palīgi, citu iespēju nebija. Cilvēki sāka vairāk pievērst uzmanību imunitātei, arī lietot attiecīgos uztura bagātinātājus, vitamīnus, piemēram, vitamīnus D un C, cinku.



Mēs sekojam tirgū esošām novitātēm, iesakām kompleksus, kas apvieno visus šos elementus, piemēram, pašreiz bieži rekomendē "Imunosil ViruFix". Kompleksā apvienoti svarīgākie elementi un dabīgs bioflavonoīds kvercetīns. Kvercetīnam sāka pievērst īpašu vērību, kad tika atklāts, ka tam ir spēcīga pretiekaisuma un imunitāti stiprinoša spēja. Protams svarīga ir deva – ne mazāk kā 500mg diennaktī.



Jāteic gan, ka jau kādu laiku pirms pandēmijas arvien vairāk sākām apzināties, cik svarīga ir mūsu imunitāte, ka nepieciešams to stiprināt.

Jūs pieminējāt imunitāti, aizsardzību pret vīrusiem un veselību – kas ir tās pamata lietas un līdzekļi, ko rekomendējat no farmaceitiskās aprūpes puses?



– Vēlos uzsvērt, ka stiprināt veselību palīdz aktīvs dzīvesveids, fiziskas aktivitātes un pozitīva attieksme pret dzīvi – tas ir vissvarīgākais, vēl pirms visiem preparātiem. Neaizmirst doties dabā un ievērot sabalansēta uztura paradumus. Svarīga ir paša cilvēka attieksme pret savu veselību, brīnumtablešu nebūs, ja cilvēks nevēlēsies sev palīdzēt. Tāpēc par dzīvesveidu ir jārunā un jākonsultē arī aptiekā.



Līdz ar pandēmiju daudz aktuālāka kļuvusi D vitamīna loma veselībā. D vitamīns savā ziņā ir unikāls, tam ir daudzi efekti, no kuriem daži ir atklāti pavisam nesen. Cilvēki vairāk sākuši sekot savam D vitamīna līmenim. Ik pa laikam der veikt laboratoriskās analīzes, lai pārliecinātos, kāds ir D vitamīna līmenis asinīs.



Ja vīruss jau ir ticis organismā, labs palīgs ir C vitamīns. To vajadzētu lietot noteiktu periodu un konkrētās devās, par niansēm var konsultēties ar ārstu, arī farmaceits spēj sniegt vērtīgus ieteikumus. Pret vīrusa infekciju organismā labi palīdz cīnīties cinks. Pēdējā laikā pētnieki uzsver kvercetīna nozīmīgo lomu, minētais bioflavonoīds ar spēcīgu antioksidanta efektu piesaista cinku un darbojas sinerģiski ar C vitamīnu – ja ir šāda kopīga iedarbība, organisms var maksimāli pretoties vīrusiem. Tāpat vērts ņemt talkā preparātus, kur šie labie palīgi ir atbilstošās un pietiekamās kombinācijās, arī to var pārrunāt ar farmaceitu.

Ko jūs novēlētu saviem klientiem, kuri atver aptiekas durvis?



–Noteikti vajag jautāt farmaceitam, bet atbildību par savu veselību tomēr uzņemties pašam, pašam iesaistīties savas veselības uzturēšanā.



Mans novēlējums – lai visi esam veseli! Jo aptieka nav jau tikai zāļu izsniegšanas vieta, kas apstādina vai ierobežo slimību, bet arī profilakse, vērtīga palīdzība organismam.

Un šajā ceļā labi var palīdzēt farmaceits.

Pašlaik taujā arī pēc pretvīrusu līdzekļiem, kas lietojami kā deguna un kakla aerosoli, jo tie palīdz aizsargāties no vīrusiem.

