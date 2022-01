Eksperti: radīti daudz šķēršļu, lai apgrūtinātu iespēju saņemt kompensāciju par vakcīnas blaknēm

"Ir faktiski daudz un dažādi šķēršļi radīti, lai pacientam apgrūtinātu iespēju saņemt kompensāciju. Tā šobrīd to var vērtēt," Latvijas Televīzijai (LTV) norādījis Rožkalns.

Viņš skaidro, ka pēc virzītajiem noteikumiem smags vai vidēji smags kaitējums ir paliekoši vai ilgstoši veselības traucējumi, ko radījis kāda orgāna vai tā funkcijas zaudējums.

"Es gribētu tiešām dzirdēt Veselības ministrijas viedokli, par kādu orgānu zaudējumu var būt runa Covid-19 vakcīnas gadījumā? Pati Veselības ministrija ir norādījusi, ka šīs blakusparādības, kas varētu būt pamatā kompensācijas izmaksai, ir tās, kuras ir norādītas Covid-19 zāļu aprakstā. Kur tur ir runa par kāda orgāna zaudējumu?" jautā Ronalds Rožkalns.

Smagākais gadījums ir nāve, bet tādu pašlaik nemaz neesot. Un turpmāk tādus pierādīt būs grūti. Vajadzēs pataloganatomisko izmeklēšanu, kas atļauta tikai saskaņā ar cilvēka vēl dzīves laikā izteikto piekrišanu. Un vēl tiesu medicīniskā ekspertīze.

"Tiesu medicīnisko ekspertīzi principā veic kriminālprocesa ietvaros. Tātad ir runa par tiem gadījumiem, kad ir vardarbīgas nāves pazīmes. Kāda ir saistība ar vardarbīgu nāvi vakcīnas izdarīšanas rezultātā," jautā Rožkalns.

Tas esot pēc būtības absurdi un nevajadzīgi apgrūtinoši. Kā smagus kaitējumus ministrija min, piemēram, sirds mazspēju, plaušu bojājumus un vēl citas paliekošas veselības problēmas.

Cik cilvēku varētu būt nodarīts kāds no šiem kaitējumiem – neviens nezina teikt, jo gaidīs atkārtotus pieteikumus no personām, kuru pašaprūpe vai funkcionalitāte nav atjaunojusies vismaz 26 nedēļu laikā. Tas ir ilgāk par pusgadu. Tā, izslēdzot ne vien cilvēkus, kam vairākas dienas pēc vakcinācijas bijusi augsta temperatūra, bet arī, piemēram, smagas alerģiskas reakcijas, kas ekspertu ieskatā cilvēkiem sagādā ciešanas un sāpes.

"Tas ir absurdi. Netiek vērtētas šīs ciešanas, sāpes, citi traucējumi, kas ir kaitējums atbilstoši likuma izpratnei," bilst advokāts.

"To, ka cilvēkam var būt hronisks nogurums, var būt psihes darbības izmaiņas, tas faktiski atkrīt. To neviens nav ņēmis vērā, jo galvenais, lai viņš orgānu būtu pazaudējis vai tā funkcija būtu zudusi," skaidro Olsena.

Viņasprāt, dokuments būtu jāizmet miskastē, un jāraksta no jauna.

"Kompensēt vakcīnu blaknes situācijā, kā pie mums, kad valsts pieprasa vakcināciju, tā ir normāla,vajadzīga lieta," atzīst Olsena.

Veselības ministrijas pārstāvis LTV skaidro, ka vairāki dokumenti un vairāku speciālistu slēdzieni esot nepieciešami, lai būtu vienkāršāk pieņemt lēmumu. Bet 26 nedēļas iezīmētas, vadoties pēc tā, kā nosaka invaliditāti, kas pēc būtības ir ļoti nopietni veselības traucējumi.

Kādi izdevumi tiks kompensēti?

VM izstrādātajā noteikumu projektā paredzēts, ka smaga vai vidēji smaga kaitējuma veselībai vai dzīvībai gadījumā, ko izraisījušas Covid-19 vakcīnas blakusparādības, varēs pieprasīt kompensāciju. Tostarp paredzēts kompensēt ārstēšanās izdevumus, kas radušies, lai novērstu vai mazinātu Covid-19 vakcīnas blakusparādību rezultātā nodarītā kaitējuma veselībai sekas.

Kur jāiesniedz pieteikums?

Lēmumu par kompensācijas piešķiršanu pieņems Zāļu valsts aģentūra, kur būs jāiesniedz kompensācijas pieprasījuma iesniegums. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas pārvaldības likumu to varēs izdarīt ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no vakcinācijas dienas.

Kompensāciju varēs pieprasīt tie cilvēki, kuri vakcīnu saņēmuši Latvijā ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu un veselībai vai dzīvībai nodarītais kaitējums ir tieši saistīts ar vakcīnas izraisītu blakusparādību, kas norādīta zāļu (vakcīnu) aprakstā, kā rezultātā radušies paliekoši vai ilgstoši veselības traucējumi, kuru dēļ pacienta pašaprūpe un funkcionalitāte nav atjaunojusies 26 nedēļu laikā.

Lai iesniegtu kompensācijas pieprasījumu, būs jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno ārstniecības personas slēdziens par iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas izraisīto blakusparādību un pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu, kā arī medicīniskie dokumenti, kas to apliecina. Savukārt, pieprasot izdevumu segšanu par ārstniecību, būs jāiesniedz maksājumus apliecinoši dokumenti, un medicīnas dokumenti, kas to apliecina, piemēram, par ārstu sniegtajām konsultācijām, medicīniskajām manipulācijām, diagnostiku u.c.

Pacienta nāves gadījumā kompensācijas prasījuma iesniegumu varēs iesniegt pacienta mantinieks. Savukārt pieprasījumus par nepilngadīgām personām vai rīcībnespējīgām personām, varēs iesniegt šo personu likumiskie pārstāvji.

Smags kaitējums ir paliekoši veselības traucējumi, ko radījis kāda orgāna vai tā funkcijas zaudējums, izraisot neatgriezeniskas pašaprūpes, funkcionalitātes, darbspēju un dzīves kvalitātes zudumu, savukārt vidējs smags kaitējums – ilgstoši veselības traucējumi, ko radījis kāda orgāna vai tā funkcijas zaudējums, daļēji ierobežojot pašaprūpi, funkcionalitāti, darbspējas un dzīves kvalitāti.

Ministru kabineta noteikumu projekta sabiedriskā apspriede notiks līdz šā gada 7. februārim.