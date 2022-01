Zinātne atklāj vitamīnus - kandidātus cīņai ar nebeidzamo vīrusu

Pēdējos mēnešos publiskajā mediju telpā ir parādījušās spraigas diskusijas ārstu un citu medicīnas nozares pārstāvju starpā par to, kas spētu noderēt profilakses mērķiem un pie saslimšanas ar SARS-CoV-2 vīrusa izraisīto infekcijas slimību Covid-19. Valstī atzītu ārstu aprindās kā ieteikums parādījās līdz šim brīdim ikdienas pilsonim maz zināms vārds – bioflavonoīds. Savukārt, sociālo tīklu telpā zināma un profesionāli cienīta ārste dalījās ar pētījumu par bioflavonoīda kvercetīna pozitīvo ietekmi un spēju, palīdzēt cīņā pret vīrusu saslimšanām, tai skaitā Covid-19.

Nolēmām papētīt tuvāk, kas ir šis kandidāts cīņā ar neatlaidīgo vīrusu. Sāksim ar grūti izrunājamo vārdu - bioflavonoīdiem. Tā ir ūdenī šķīstošu savienojumu grupa, kuru mēdz apzīmēt arī ar “P vitamīns” jeb no angļu valodas “permeability” – caurlaidība, jo šī viela veicina labāku skābekļa un uzturvielu uzsūkšanos caur kapilāru sieniņām. Šie savienojumi ir atrodami augļos, dārzeņos, ogās un riekstos, un aktīvi piedalās augu metabolismā. Šobrīd zinātnei ir pazīstami ap 6500 dažādu bioflavonoīdu. Tiem ir līdzīga ķīmiskā struktūra un bioloģiskā iedarbība, bet atšķiras intensitāte. Pazīstamākie no šīs dabīgo savienojumu grupas ir kvercetīns, rutīns, hesperidīns, tangeretīns, diosmīns un narangīns.

Cilvēka organismā bioflavonoīdi labvēlīgi ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu: uzlabo asins apgādi un sirds tonusu, aizsargā pret aterosklerozes attīstību, stimulē limfovenozo funkciju. Augu bioflavonoīdi, ja tos lieto ikdienā, var mazināt risku attīstīties išēmiskai sirds slimībai, miokarda infarktam un hipertoniskām slimībām.

Turklāt tie ir spējīgi neitralizēt brīvos radikāļus, regulēt cukura līmeni, mazināt holesterīna saturu asinīs un ir nozīmīgi enerģijas radīšanā. Bioflavonoīdi uzlabo šūnu elpošanu un dažu endokrīno dziedzeru, piemēram, virsnieru dziedzera un vairogdziedzera darbību, spēj palielināt izturību pret infekcijām, mazināt asinsspiedienu, paaugstināt organisma izturību pret stresu un mazināt nogurumu, kas īpaši svarīgi gada tumšajos mēnešos.

Kas ir kvercetīns un kāpēc tā uzņemšana šobrīd ir tik svarīga

Pēc 2020. gada jūnijā publicētiem vairāku pētījumu datiem bioflavonoīds kvercetīns tiek uzskatīts par spēcīgu, dabā sastopamu antioksidantu ar pretiekaisuma darbību. Pastāv uzskats, ka tieši kvercetīns ir galvenais elements “Vidusjūras diētā”, jo nodrošina sirds un asinsvadu aizsardzību.

Pētījumos ir apstiprinātas arī citas kvercetīna darbības, kā trombocītu agregācijas kavēšana, lipīdu peroksidācijas inhibīcija, iekaisumu radošo vielu aktivitātes mazināšana. [1]

Ņemot vērā šīs kvercetīna spējas un to, ka kopā ar bioflavonoīdiem ir ieteicams uzņemt arī C vitamīnu, jo tie veicina šī vitamīna absorbciju un vielmaiņu, pie viena aizsargājot C vitamīnu no izjukšanas un oksidēšanās, kā arī palīdzot C vitamīnam uzkrāties organismā [2] , šis savienojums nonāca pētnieku rokās, sākoties SARS-CoV-2 koronavīrusa izplatībai. Un 2021. gada martā tika publicēti pētījuma secinājumi, kasvēsta, ka kvercetīns kopā ar C vitamīnu ir viens no kandidātiem medikamentu radīšanai, ko lietot profilaksei un pie saslimšanas ar Covid-19. Pētnieku grupa veica molekulāro analīzi, izmantojot desmit galveno Covid-19 proteīnu trīsdimensiju struktūras, un novērtēja cilvēka šūnu mijiedarbības stiprumu ar katru no šiem koronavīrusa proteīniem, pievienojot kvercetīnu.

Šī pētījuma rezultāti atklāj, ka kvercetīns traucē vīrusa saistīšanos ar cilvēka šūnām caur receptoru saistošo domēnu uz vīrusa smailes proteīna virsmas. Tieši šī proteīna daļa kļūst par kvercetīna mērķi, tāpēc koronavīruss tiek neitralizēts. Tomēr kvercetīns, saistoties ar vīrusu, neietekmē cilvēka ķermeni. Tādējādi šie rezultāti apstiprina, ka kvercetīns varētu būt efektīvs, lai novērstu koronavīrusa iekļūšanu cilvēka šūnās. [3]

Atzinīgi vērtētie bioflavonoīdi - rutīns un hesperidīns

Pētot mūsu aptieku piedāvājuma klāstu, atklājas, ka jau vairākus mēnešus Latvijā ir pieejams C vitamīns, kura sastāvā ir bioflavonoīdi - viens no tiem irjau aplūkotais kvercetīns, divi pārējie ir rutīns un hesperidīns.

Rutīns ir viens no vispopulārākajiem bioflavonoīdiem. Tas veicina askorbīnskābes uzsūkšanos gremošanas orgānos un tās uzkrāšanos audos, tāpēc, lai sintētisko askorbīnskābi labāk izmantotu, to lieto vienlaicīgi ar dabas veltēm, kas bagātas ar rutīnu, piemēram, upenes, mežrozīšu augļi, citrusi u.c.

Rutīna galvenās funkcijas ir stiprināt asins kapilāru sieniņas un mazināt asinsvadu sieniņu caurlaidību. Tas spēj novērst un mazināt smaganu asiņošanu, kā arī organismā darboties kā antioksidants, piemēram, palīdzot organismam cīņā ar oksidatīvo stresu. Rutīnam ir pozitīva ietekme uz centrālo nervu sistēmu, to iesaka uzņemt profilaksei pret tādām neiroloģiskām parādībām kā hipoksija. Šim bioflavonoīdam piemīt antidepresantiem līdzīga iedarbība uz mūsu smadzenēm. Tas tiek rekomendēts cilvēkiem pēc insulta, jo tam ir pierādīta loma sensomotoro spēju atjaunošanā pēc šāda smadzeņu bojājuma. [4]

Arī rutīns tiek pētīts kā viens no potenciālajiem palīgiem pret SARS-CoV-2 vīrusu. Turklāt tā klātbūtne vairākās tradicionālajās pretvīrusu zālēs, kas Ķīnā tiek izrakstītas inficētiem pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem Covid-19 simptomiem, pastiprina skatījumu uz rutīnu kā bioaktīvu sekundāro metabolītu pret SARS-CoV-2 vīrusu. [5]

Apskatot pasaules pētījumus par bioflavonoīdu klātbūtnes ietekmi pie vīrusu saslimšanām, tiek minēts arī hesperidīns. Piemēram, 2020. gada nogalē publicēts pētījums atbild uz jautājumu, vai šis bioflavonoīdskorelē ar Covid-19 vīrusa infekciju. Konkrētā zinātniskā darba rezultāti apstiprina, ka šis augu izcelsmes vitamīns, kuru lieto asinsvadu slimību ārstēšanai visa pasaulē un parasti tirgū piedāvā kā uztura bagātinātāju kopā ar C vitamīnu, ir iespējams daudzsološs palīgs COVID-19 profilaksei un ārstēšanai. Rezumējot šajā pētījumā iegūto, hesperidīns traucē vīrusa iekļūšanai organismā caur ACE2 receptoriem, uzlabo saimniekšūnu imunitāti, samazina iekaisuma mediatoru izdalīšanos un tā kombinācija aizsargā pret plaušu artērijas trombemboliju. [6]

Pēc šīs nelielās izpētes varam izdarīt secinājumu, ka mūsu ārstu ieteikumi bioflavonoīdu sakarā ir pamatoti, un patiesi ir ieteicams papildus uzņemt nupat apskatītos vitamīnus, ļaujot tiem darboties kā dabiskam vairogam mūsdienu pasaulē, kurā ikdienu dodamies cīņā pret neredzamu ienaidnieku – vīrusu.

