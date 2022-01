Gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju izjūt spēcīgu nogurumu no Covid-19; visvairāk tieši jauni cilvēki

Salīdzinājumā ar 2021. gada novembri, iedzīvotāju īpatsvars, kas izjūt izteikti spēcīgu nogurumu no Covid-19, ir samazinājies par 5%. Salīdzinot datus gada griezumā, redzams, ka to iedzīvotāju īpatsvars, kuri izjūt izteikti spēcīgu nogurumu no Covid-19, šobrīd ir par 1% lielāks nekā 2021. gada janvārī.

Vidējs nogurums no Covid-19 (atzīmes no 5 līdz 7) šobrīd saglabājas 30% respondentu, bet vidēji zems vai zems (atzīmes no 1 līdz 4) – 23%.

Raugoties uz iegūtajiem rezultātiem pēc respondentu dzimuma, secināms, ka nedaudz biežāk izteikti spēcīgu nogurumu no Covid-19 izjūt sievietes. Kopumā 44% aptaujāto sieviešu sniedza atbildi, ka izjūt spēcīgu – no astoņām līdz desmit ballēm – nogurumu, kamēr vīriešu vidū šis rādītājs ir 42%. Salīdzinājumā ar novembra datiem sieviešu vidū noguruma līmenis ir samazinājies par 8%, kamēr vīriešu vidū tas ir palielinājies par 3%.

Ja salīdzina datus ar 2021. gada janvāri, kad epidemioloģiskā situācija arī bija nelabvēlīga, šobrīd sieviešu vidū nogurums no Covid-19 ir nedaudz mazāks – pērnā gada sākumā spēcīgu nogurumu izjuta 48% aptaujāto sieviešu. Tikmēr vīriešu vidū šādu respondentu īpatsvars ir pieaudzis – šobrīd tie ir 42%, bet pirms gada bija 37%.

Interesanta aina paveras, analizējot datus pēc ģimenē lietotās sarunvalodas: kopumā lielāku nogurumu no Covid-19 izjūt krievvalodīgie. Latviešu vidū spēcīgu nogurumu no Covid-19 izjūt 42%, vidēju – 34%, bet vidēji zemu vai zemu – 31%, savukārt starp krievvalodīgajiem spēcīgu nogurumu izjūt 48%, vidēju – 25%, bet vidēji zemu vai zemu – 27%. Krievvalodīgo vidū nogurums no Covid-19 saglabājas īpaši augsts – 2021. gada janvārī spēcīgu nogurumu izjuta 48% krievvalodīgo, maijā – 55%, novembrī – 51%, bet 2022. gada sākumā – 48% respondentu.

Pēc vecuma visspēcīgāko nogurumu no Covid-19 izjūt gados jaunāki cilvēki. Vecumā no 18 līdz 24 gadiem izteikti spēcīgu nogurumu izjūt 46%, vecumā no 25 līdz 34 gadiem – 50%, bet pārējās vecuma grupās nogurums ir nedaudz mazāks.

Interesanti, ka kopš novembra visvairāk nogurums no Covid-19 ir samazinājies jauniešu vidū (no 18 līdz 24 gadiem). Ja 2021. gada beigās izteikti spēcīgu nogurumu izjuta 60% minētās grupas respondentu, tad šobrīd šis rādītājs ir par 14% mazāks.

Nogurums no Covid-19 pandēmijas izplatības ietver tādus aspektus kā saslimšanas riski, ierobežojumi, izmaiņas ikdienā, stress, klātienes komunikācijas trūkums un informācijas pārbagātība.