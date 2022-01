Gastroenterologs, Rīgas Stradiņa universitātes profesors Anatolijs Danilāns. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Danilāns: "Svarīgākais kuņģa pienākums ir nevis gremošana, bet kaut kas pilnīgi cits!"

Par veselību "100 Labi padomi Par veselību"

"Kā tukšu kuņģi pareizi sapildīt ar ēdienu? Man pacienti nereti jautā: “Vai es drīkstu kafiju dzert tukšā dūšā?” Jo ir nobažījušies par to, ka kafija tukšu kuņģi bojā. Savs pamatojums viņu bažām ir, jo dažiem cilvēkiem kafija, īpaši tad, ja izdzerta tukšā dūšā, rosina nepatīkamas sajūtas vēderā. Līdz ar to loģisks rādās spriedums, ka kafija jādzer tikai tad, kad kuņģis ir sapildīts ar ēdienu, t. i., ēšanas beigu posmā. Jo tad barības vielas pasargās kuņģa sieniņu no kafijas “toksiskās” iedarbības. Šis padoms ir kļūdains!" - skaidro gastroenterologs, Rīgas Stradiņa universitātes profesors Anatolijs Danilāns.