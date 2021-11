Bērnu slimnīca aicina palīdzēt piepildīt Drosmes kastes

Nokļūstot slimnīcā, ikviens izjūt lielāku vai mazāku pārdzīvojumu, neatkarīgi no tā, vai nepieciešams vienkārši aprunāties ar ārstu, saņemt kādu injekciju, veikt pārbaudi, izmantojot medicīnisko aparatūru, vai ilgstošāk ārstēties stacionārā.

Sākotnēji Drosmes kastes bija pieejamas Bērnu slimnīcas onkoloģiskajiem pacientiem, taču no šī gada marta tās atrodas arī visos procedūru kabinetos. Pēc drosmīgi izturētas procedūras vai, ja nepieciešama īpaši liela drosme, jau pirms tās, pacients var izvēlēties sev tīkamāko mantu. Praksē daudzkārt pieredzēts, ka saņemtā dāvaniņa uzlabo pacienta noskaņojumu un stiprina sadarbību ar mediķiem, veidojot pozitīvas asociācijas ar medicīnas personālu un slimnīcu kopumā. Ja nepieciešama atkārtota uzturēšanās stacionārā vai ambulatora vizīte pie ārsta, bērns jau jūtas daudz drošāk.

Drosmes kaste līdz šim veiksmīgi darbojusies arī vairākās zobārstniecībās tepat Latvijā un pasaulē tā ir ierasta prakse dažādās bērnu ārstniecības iestādēs. Līdzīgi kā citviet, arī Latvijā Drosmes kastes piepilda ziedotāji, un Bērnu slimnīcai mantas vai līdzekļus to iegādei ir ziedojuši daudzi uzņēmēji, privātpersonas, bērnudārzi un skolas, kas mudinājuši savus audzēkņus labiem darbiem. Taču Bērnu slimnīcā ik dienu nonāk vairāki simti pacientu un drosmes kastes iztukšojas zibenīgā ātrumā. Gadās, ka tās ir pārāk tukšas, lai dāvaniņu pietiktu visiem drosminiekiem.

“Drosmīgi izturēta procedūra nenozīmē to, ka bērns vai pusaudzis izrādījis kādu īpašu bezbailību. Drosme slimnīcā nozīmē vienkārši tur būt un piedzīvot visu, kas ar to saistīts. Tāpēc mēs sakām lielu paldies visiem līdzšinējiem Drosmes kastes atbalstītājiem par ziedotajām mantām vai līdzekļiem to iegādei, un aicinām uzņēmumus un privātpersonas atbalstīt šo iniciatīvu arī turpmāk, lai Drosmes kastes būtu pilnas visa gada garumā,” stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Pacientu pieredzes un klientu vadības daļas projektu vadītāja Austra Straume.

Ziedot Drosmes kastēm var Bērnu slimnīcas fonda mājaslapā. Tāpat mantas Drosmes kastei var nogādāt Bērnu slimnīcas novietnē “Torņakalns” Vienības gatvē 45 vai vienoties par individuālu ziedojuma nogādi, sazinoties ar Pacientu pieredzes un klientu vadības daļas projektu vadītāju Austru Straumi, rakstot e-pastu uz austra.straume@bkus.lv.

Uzņēmumi īpaši aicināti kļūt par kādas Drosmes kastes ilgtermiņa sponsoru visa gada garumā, tādējādi nodrošinot konkrētās kastes saturu visam gadam.

Drosmes kastēs var likt nelielas mantas izmērā līdz 30 cm, piemēram, bērniem drošas rotaļlietas, puzlītes, grāmatiņas, galda spēles vai mantas sportiskām aktivitātēm. Visiem priekšmetiem jābūt jauniem un to oriģinālajā iepakojumā.

Drosmes kastē neizmanto ēdienu (tostarp saldumus) un mantas, kas izmērā pārsniedz 30 cm vai nav bērniem drošas (piemēram, satur sīkas detaļas, magnētus u.c.).